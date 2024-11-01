edición general
Le dijeron que su hijo tendría 2 segundos de vida: 11 años después se hincha a marcar goles

Los escáneres mostraron que al niño le faltaba el puente de Varolio en el cerebro, pero, aunque con problemas en enfermedad rara, lleva una vida normal. Tinna Hou Gravensen y Ronnie Pedersen no paraban de pedir respuestas concretas a los médicos en su país, Dinamarca. En las semanas previas al parto de Tinna, habían asistido a un examen hospitalario tras otro. Y ellos venían con gran ansiedad las caras preocupadas de los médicos habían escaneado a su hijo nonato. Fue trasladada al hospital y allí el médico jefe había encontrado dos quistes.....

Es lo que tiene la medicina, que hay veces que encuentra remedios que dan la victoria contra la enfermedad, se de un caso que un medicamento como el salbutamol detuvo una enfermedad neurológica, la enfermedad sigue estando pero asintomática
