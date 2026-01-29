Digno de un Óscar: sujeto ebrio protagoniza sobreactuada caída en aeropuerto de Antofagasta  

Luego de recibir un llamado por la presencia de un hombre realizando amenazas y daños al los carabineros se personaron en el recinto. Según la información proporcionada por el personal del aeropuerto, el sujeto se encontraba en evidente estado de ebriedad, alterando el normal funcionamiento del terminal aéreo. Tras la llegada de los carabinero el sujeto simuló una sobreactuada caída por las escaleras del aeropuerto, lo no impidió que el personal policial lograra concretar su detención como corresponde.