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Digi desembarca en el Reino Unido en su ambición por convertirse en una gran teleco europea
La empresa rumana compra el 51% de Whyfibre Limited, una firma de fibra óptica del sur de Inglaterra.
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#1
eqas
Pues me alegro. Ha puesto en guardia a las grandes. Tengo 500 mb, mi propio router de siempre, e ipv6 real, por 10 eurillos. Impensable en el resto.
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#2
cenutrios_unidos
Se van a batir el cobre.
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