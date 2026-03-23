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Digi desembarca en el Reino Unido en su ambición por convertirse en una gran teleco europea

Digi desembarca en el Reino Unido en su ambición por convertirse en una gran teleco europea

La empresa rumana compra el 51% de Whyfibre Limited, una firma de fibra óptica del sur de Inglaterra.

| etiquetas: digi , teleco , reino unido , rumania , empresa
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2 comentarios
2 0 0 K 21 actualidad
#1 eqas
Pues me alegro. Ha puesto en guardia a las grandes. Tengo 500 mb, mi propio router de siempre, e ipv6 real, por 10 eurillos. Impensable en el resto.
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Se van a batir el cobre.
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menéame