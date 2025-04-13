edición general
Digg vuelve de entre las sombras: así es su renacer con IA, nombres reservados y muchas dudas

Digg vuelve de entre las sombras: así es su renacer con IA, nombres reservados y muchas dudas

Durante mucho tiempo, Digg fue una de las plataformas más influyentes en internet. En su momento de gloria, allá por mediados de los 2000, funcionaba como una especie de termómetro social para los contenidos más populares del día, antes de que Reddit se llevara esa corona. Ahora, casi como un viaje en el tiempo, Digg quiere resucitar… pero con una fórmula que mezcla nostalgia, inteligencia artificial y una cuota de acceso anticipado que ya genera controversia.

Connect
Ahora solo falta que vuelva Fresqui :troll:
frg
Ahora falta el anuncio de la vuelta de Barrapunto, con IA claro, los humanos sobran en la actualidad menos a la hora de pagar, para que acabe de darme la risa.
Pacman
A este paso recuperamos las BBS, el Irc y los modems de 14400bps


Pd
Telegram es casi el Irc actual, un paso más cerca
Benzo
Hay que ser cutre para poner esa imagen en el artículo ...
jromero1974
Aún siguen en beta según veo.
