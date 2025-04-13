Digg vuelve de entre las sombras: así es su renacer con IA, nombres reservados y muchas dudas

Durante mucho tiempo, Digg fue una de las plataformas más influyentes en internet. En su momento de gloria, allá por mediados de los 2000, funcionaba como una especie de termómetro social para los contenidos más populares del día, antes de que Reddit se llevara esa corona. Ahora, casi como un viaje en el tiempo, Digg quiere resucitar… pero con una fórmula que mezcla nostalgia, inteligencia artificial y una cuota de acceso anticipado que ya genera controversia.