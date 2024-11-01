Dígales a los belicistas de la diáspora iraní y cubana que se callen la puta boca

Siempre que se dice algo en línea en contra de la forma en que Estados Unidos se prepara para la guerra con Irán o de cómo asfixia a Cuba con un asedio, siempre habrá personas con familias de la nación en cuestión que te dirán que guardes silencio y apoyes la maquinaria bélica estadounidense. Su familia emigró en algún momento porque no les gustaba el gobierno, así que ahora dedican su tiempo en redes sociales a animar a todos a apoyar las operaciones estadounidenses para derrocarlo.