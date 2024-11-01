Dígales a los belicistas de la diáspora iraní y cubana que se callen la puta boca

Siempre que se dice algo en línea en contra de la forma en que Estados Unidos se prepara para la guerra con Irán o de cómo asfixia a Cuba con un asedio, siempre habrá personas con familias de la nación en cuestión que te dirán que guardes silencio y apoyes la maquinaria bélica estadounidense. Su familia emigró en algún momento porque no les gustaba el gobierno, así que ahora dedican su tiempo en redes sociales a animar a todos a apoyar las operaciones estadounidenses para derrocarlo.
| etiquetas: irán , eeuu , cuba , caitlin johnstone
Te puedes ver obligado a emigrar porque el país en el que estás es una mierda o porque eres una mierda que no entiende que tu país se ve sometido por el imperialismo. Lucha de clases.
Curioso que en arabia saudita o sitios similares, ni se escucha que pidan "democratizacion" o algo
Como si los planes de controlar la región y sus recursos no estuvieran más que claros.