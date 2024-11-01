edición general
Dígales a los belicistas de la diáspora iraní y cubana que se callen la puta boca

Siempre que se dice algo en línea en contra de la forma en que Estados Unidos se prepara para la guerra con Irán o de cómo asfixia a Cuba con un asedio, siempre habrá personas con familias de la nación en cuestión que te dirán que guardes silencio y apoyes la maquinaria bélica estadounidense. Su familia emigró en algún momento porque no les gustaba el gobierno, así que ahora dedican su tiempo en redes sociales a animar a todos a apoyar las operaciones estadounidenses para derrocarlo.

Pertinax #1 Pertinax *
Diáspora obligada a emigrar, a huir de sus países, algo a lo que tú no te has visto obligada en tu puta vida, Caitlin.
#2 anamabel
#1 Caitlin no se ha visto obligada por el mismo motivo por el que la gente en sudamérica suele decir "En EEUU no hay hay golpes de estado, porque no hay embajada yanki"
#4 eipoc
#1 Ni tú tampoco.

Te puedes ver obligado a emigrar porque el país en el que estás es una mierda o porque eres una mierda que no entiende que tu país se ve sometido por el imperialismo. Lucha de clases.
azathothruna #5 azathothruna *
Tambien hay de esos en venezuela, y en todo lugar llenos de "dictadores" o dictadores.
Curioso que en arabia saudita o sitios similares, ni se escucha que pidan "democratizacion" o algo
ur_quan_master #3 ur_quan_master *
Aquí habrá quien apoye al amigo sionista americano para que repita la jugada de Siria de quitar a un dictador para poner un asesino.

Como si los planes de controlar la región y sus recursos no estuvieran más que claros.
#6 T3rr0rz0n3 *
Qué fácil mandar callar a quien quieras cuando en tú país no te cuelgan de una soga por ello.
