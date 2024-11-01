edición general
Difunden un vídeo de un ajuste de cuentas a un narco en Sevilla

Un vídeo de un ajuste de cuentas está circulando estos días por distintas redes de mensajería y chats móviles. Se trata de unas imágenes en las que un grupo de encapuchados propina una paliza a un conocido narcotraficante del Aljarafe sevillano. Los agresores desnudan a la víctima y la golpean en reiteradas ocasiones con las culatas de unas escopetas, y también le hacen cortes con una navaja. En el vídeo aparece también una segunda persona, pero los agresores no le hacen nada a ésta.

Fresita_Kawaii #1 Fresita_Kawaii
Cero unidades de pena
#2 UNX
Algún día espero que se acabe la guerra contra las drogas y esta gente se quede sin negocio.
estemenda #5 estemenda *
@admins No me parece contenido apropiado, creo que trivializa el visionado de violencia explícita. No me gustaría que vídeos de este cariz proliferasen en Meneame.
#3 R2dC
Le habría salido más a cuento contratar a un contable.
#4 khalil
Nothing personal. Just business.
