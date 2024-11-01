Difunden un vídeo de un ajuste de cuentas a un narco en Sevilla

Un vídeo de un ajuste de cuentas está circulando estos días por distintas redes de mensajería y chats móviles. Se trata de unas imágenes en las que un grupo de encapuchados propina una paliza a un conocido narcotraficante del Aljarafe sevillano. Los agresores desnudan a la víctima y la golpean en reiteradas ocasiones con las culatas de unas escopetas, y también le hacen cortes con una navaja. En el vídeo aparece también una segunda persona, pero los agresores no le hacen nada a ésta.