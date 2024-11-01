edición general
3 meneos
80 clics
La diferencia de invertir en vivienda con una escopeta o una ametralladora

La diferencia de invertir en vivienda con una escopeta o una ametralladora

Los españoles llevamos como inversores el pecado original de invertir la mayor parte de nuestro dinero en inmobiliario. Cuatro de cada cinco euros de nuestro patrimonio financiero está puesto en ladrillo. Y una de las frases que más escucho entre amigos que han generado el suficiente ahorro como para acometer una inversión de envergadura es que van a comprar una casa para alquilar. Ante el desconocimiento y el miedo a afrontar otro tipo de inversiones escogen la vivienda porque la entienden y confían ciegamente en la rentabilidad que le van a s

| etiquetas: ahorradores , inversiones
2 1 0 K 28 actualidad
2 comentarios
2 1 0 K 28 actualidad
WcPC #1 WcPC *
Artículos sobre como convertirte de manera más eficiente en una rémora para el país...
Muy educativo, si.
2 K 39
alcama #2 alcama
Bueno, los visionarios de Meneame hace 15 años decían que comprar vivienda era de tontos y lo inteligente era alquilar.
Ha pasado mucho tiempo y no sabemos nada de esos expertos que tan buenos consejos daban
2 K 3

menéame