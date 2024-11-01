edición general
Diez predicciones sobre los posibles ataques estadounidenses contra Irán. (Eng)

Los observadores experimentados de política exterior en la capital estadounidense han aprendido desde hace tiempo a no hacer predicciones públicas. El mundo es demasiado incierto y los riesgos para la reputación son demasiado altos si se equivocan por completo. Es claramente aconsejable esperar a que los acontecimientos ya hayan ocurrido y luego afirmar que los previó desde el principio. Esto es especialmente cierto cuando se trata de decisiones de guerra.

9 comentarios
Herumel #2 Herumel
Parece más una autofelacion USANA típica que un artículo que realmente quiera especular realmente sobre TODAS las opciones, en todas USA gana, jajajaja.
#3 sarri
#2 Home clar, mira quien lo escribe... Entre estos, la NED y algunos más se manejan la política exterior del imperio
alehopio #5 alehopio
#2 Recordemos el ejercicio militar "Millennium Challenge 2002" (Desafío Milenio 2002), uno de los simulacros militares más famosos y controvertidos de la historia reciente de EE.UU.

Realizado por el U.S. Joint Forces Command en julio y agosto de 2002 con un costo estimado de $250 millones de dólares, para simular el escenario de una invasión de un país ficticio similar a Irán (llamado "Red") en el Golfo Pérsico.

El "enemigo" (Red), representado por el General…   » ver todo el comentario
Supercinexin #6 Supercinexin *
#2 Es que es el Atlantic Council.

Muy recomendable la lectura de éste auténtico oráculo del mal para adentrarse en las enfermas mentes de los imperialistas fachas. Auténticos delirios dignos de esquizofrénicos sedientos de guerra que luego oyes al mismísimo Vladimir Putin y te parece hasta un chaval razonable y todo.
alehopio #4 alehopio
Predicción más reciente:

el ataque será mañana lunes o pasado mañana martes
news.inbox.lv/14zwjxo-will-the-usa-make-a-surprise-for-russia-on-febru
#7 Abajo
#4 El lunes y martes me viene mal, puede ser el miércoles a primera hora o el viernes a cualquier hora?
alehopio #8 alehopio
#7 Habla con los del diario BILD que son los que informan, para que te pongan en contacto con el exagente de inteligencia que les ha dado el chivatazo, para que ese hable con su fuente y a ver si tienen en cuenta tus preferencias. En el comentario estaba el enlace...
#9 Abajo
#8 Ahora me viene mal, puedes hacerlo por mi?
