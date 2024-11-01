Diez predicciones sobre los posibles ataques estadounidenses contra Irán. (Eng)

Los observadores experimentados de política exterior en la capital estadounidense han aprendido desde hace tiempo a no hacer predicciones públicas. El mundo es demasiado incierto y los riesgos para la reputación son demasiado altos si se equivocan por completo. Es claramente aconsejable esperar a que los acontecimientos ya hayan ocurrido y luego afirmar que los previó desde el principio. Esto es especialmente cierto cuando se trata de decisiones de guerra.