Diez predicciones sobre los posibles ataques estadounidenses contra Irán. (Eng)

Los observadores experimentados de política exterior en la capital estadounidense han aprendido desde hace tiempo a no hacer predicciones públicas. El mundo es demasiado incierto y los riesgos para la reputación son demasiado altos si se equivocan por completo. Es claramente aconsejable esperar a que los acontecimientos ya hayan ocurrido y luego afirmar que los previó desde el principio. Esto es especialmente cierto cuando se trata de decisiones de guerra.
Realizado por el U.S. Joint Forces Command en julio y agosto de 2002 con un costo estimado de $250 millones de dólares, para simular el escenario de una invasión de un país ficticio similar a Irán (llamado "Red") en el Golfo Pérsico.
Muy recomendable la lectura de éste auténtico oráculo del mal para adentrarse en las enfermas mentes de los imperialistas fachas. Auténticos delirios dignos de esquizofrénicos sedientos de guerra que luego oyes al mismísimo Vladimir Putin y te parece hasta un chaval razonable y todo.
el ataque será mañana lunes o pasado mañana martes
