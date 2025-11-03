edición general
Díez implicó a García Ortiz en sus conversaciones con el fiscal Stampa

Díez implicó a García Ortiz en sus conversaciones con el fiscal Stampa

Dos semanas después de que la exmilitante del PSOE, Leire Díez, asegurase al fiscal Ignacio Stampa que ella era "la mano derecha" del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, implicó en otra nueva conversación al ahora fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Tu máximo jefe, si no lo sabe hoy, lo va a saber tal que mañana, o el lunes o el martes, lo va a saber en breve, no te preocupes", expresó Díez en una llamada a Stampa el 22 de mayo. La conversación, a la que ha tenido acceso RTVE, fue grabada por el fiscal y ha sido a

#4 mercure
La pequeña Nicolas.
2 K 44
Barney_77 #3 Barney_77
Que no habrá detrás de todo esto para que hasta RTVE lo saque...
2 K 35
celyo #6 celyo
#3 yo he visto bastantes noticias de este personaje en rtve.
0 K 14
#7 Leon_Bocanegra
#3 lo que hay detrás de todo esto para que RTVE lo saque, es que RTVE es la mejor televisión del país. Sobre todo a nivel de informativos.
Eso es lo que hay detrás.
1 K 12
#9 OctavioPio
#7 Curioso, yo vi a RTVE anunciar el juicio a MAR y el novio de ayuso, cuando al que se estaba juzgando era al FGE...
0 K 6
#10 Leon_Bocanegra *
#9 y yo vi naves en llamas más allá de Orión. Pero puedes mostrarme eso que dices , o me lo tengo que creer porque si?

www.rtve.es/noticias/20251103/miguel-angel-rodriguez-lobato-quien-decl

www.rtve.es/noticias/20251109/claves-primera-semana-juicio-fiscal-gene
0 K 9
#2 Leon_Bocanegra
Vaya con tele Sánchez :troll:
1 K 23
Antipalancas21 #8 Antipalancas21 *
Y muy bobo para votar al PP el partido que mata.
0 K 20
alcama #5 alcama
PSOE=MAFIA

Hay que ser muy forofo o muy tonto para no verlo
Algun día negaréis que votasteis o que apoyasteis a estos hijos de puta
5 K 12

