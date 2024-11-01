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Diez años de media en describir especies nuevas de anfibios: este retraso pone en riesgo su conservación

Diez años de media en describir especies nuevas de anfibios: este retraso pone en riesgo su conservación

La principal consecuencia de esta demora es que las especies, al no estar nombradas, no entran en los listados de cada país y quedan excluidas de las evaluaciones de riesgo; es decir, carecen de protección bajo las leyes de conservación actuales. Y es que, para poder conservar una especie y prevenir su extinción, el primer paso es reconocer su existencia, lo que implica que la taxonomía —la ciencia que describe a los seres vivos— la describa y la nombre formalmente.

| etiquetas: descripción , especies , conservación , riesgo
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1 comentarios
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Catapulta #1 Catapulta
Hoy, extinción de especies por falta de inversión en ciencia. Incluiría yo, que esa lentitud favorece además que los municipios recalifiquen tierras y destruyan hábitats antes de que se tomen medidas. Ya sabemos cómo juegan en política.
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menéame