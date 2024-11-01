Diez años después de subastar 40 pisos municipales… el Concello de Vigo comprará viviendas para ponerlas en alquiler

El Concello de Vigo disponía en el año 2015 de 40 pisos en la calle República Argentina, las cuales poseía desde los años 90 por el desarrollo urbanístico del ámbito de Rosalía de Castro. Así, se cumplen ahora diez años de la subasta de aquellas propiedades que supuestamente servirían para recaudar fondos para la expropiación del suelo en la calle Coruña para la Ciudad de la Justicia. Pero el dinero nunca se destinaría al fin al que estaban destinadas... Una década después, llega el anuncio de que el Concello comprará viviendas vacías para...