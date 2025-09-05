La dieta occidentalizada es “tóxica” para nuestro intestino

A grandes rasgos, se refiere a una alimentación basada en el consumo de alimentos energéticamente densos (con alto contenido en grasas saturadas y azúcares añadidos), y nutricionalmente pobres (bajo aporte de vitaminas, minerales y fibra, entre otros). Dicho de otra manera, la “dieta occidentalizada” se caracteriza por un consumo elevado de productos procesados y refinados, carnes rojas y procesadas, azúcares añadidos y grasas saturadas, a la vez que un bajo consumo de frutas, hortalizas, cereales integrales y frutos secos.
Para que la gente no se muera de hambre, ya que es bien conocido la relación entre pobreza y obesidad, habría que bajar o eliminar los impuestos de los alimentos sin procesar (fruta, verdura, carne, pescado)
Lo que se sacase de esos impuestos lo reinvertiria en mejorar la medicina preventiva y campañas de concienciación y fomento del deporte mediante construcciónes de parques con arboles de verdad y aparatos de calistenia. Eso a su vez reduciría el gasto médico y reduciria la temperatura de las ciudades.
Win win de manual. Que me hagan ministro ya joder