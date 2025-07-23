Dieta, no sedentarismo, es la causa principal del aumento de obesidad

Un estudio internacional publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) identificó que la dieta, más que la inactividad física, representa la causa principal del aumento en los niveles de obesidad en poblaciones de distintos entornos económicos y culturales. La investigación fue liderada por el Laboratorio Pontzer del Departamento de Antropología Evolutiva en la Universidad de Duke y analizó datos de más de 4,200 adultos entre 18 y 60 años.