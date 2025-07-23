edición general
2 meneos
27 clics

Dieta, no sedentarismo, es la causa principal del aumento de obesidad

Un estudio internacional publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) identificó que la dieta, más que la inactividad física, representa la causa principal del aumento en los niveles de obesidad en poblaciones de distintos entornos económicos y culturales. La investigación fue liderada por el Laboratorio Pontzer del Departamento de Antropología Evolutiva en la Universidad de Duke y analizó datos de más de 4,200 adultos entre 18 y 60 años.

| etiquetas: dieta , sedentarismo , obesidad
1 1 0 K 19 ciencia
10 comentarios
1 1 0 K 19 ciencia
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Concretamente, la dieta de chuletón y risquetos a diario.
0 K 10
wachington #3 wachington
#1 No creo que nadie se engorde por comer chuletón cada día.
De hecho, comer proteína adelgaza entre otras razones por la energía que consume su digestión.
1 K 13
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
#3 Creo que no es lo mismo comer 200g de proteínas que 1k. Como todo, el veneno lo hace la dosis.

Pero vamos, aunque comer quilos de proteínas adelgazara (permíteme dudarlo), te has olvidado de nuestros amigos los risketos, que es lo que completa la dieta equilibrada.
0 K 10
wachington #8 wachington
#4 Por supuesto que los Risketos engordan.

Pero los chuletones tienen otros problemas añadidos que no son el generar sobrepeso.

Otra cosa es con que se acompañe el chuletón. Y antes de que alguien me lo diga, dudo que haya mucha gente en e mundo occidental que se alimente solo de chuletones.

www.saludyalimentacion.com/importancia-proteinas-perdida-de-peso/
Cuando se trata de perder peso, las proteínas se vuelven especialmente importantes. Esto se debe a que ayudan a mantener la

…   » ver todo el comentario
4 K 37
mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo
#8 Muchas gracias.

Da gusto cuando te rebaten así. He aprendido mucho. Y lo de la sensación de saciedad, explica mi objeción (lo del 1kg de proteínas), simplemente te sacias antes y no lo haces (salvo excepcionalmente).
1 K 17
#5 Klamp
#3 claro, pero que es un chuletón sin sus papas fritas o acompañarlo con media baguette para mojar?
0 K 7
alpoza #2 alpoza
#1 junto con la cola, cerveza y refresco.
0 K 10
mosfet #6 mosfet
Tengo amigos bastante delgados que hacer hacer no hacen casi nada, llevan una vida muuuy sedentaria, pero tampoco comen mucho.
1 K 10
silvano.jorge #7 silvano.jorge
La cantidad de obesidad que hay en México es bastante alarmante, claro que, cuando ves la cantidad de carne que comen, al menos en la mitad septentrional, se entiende.
0 K 11
Kantinero #10 Kantinero
#7 México tiene el record mundial de consumo de Coca Cola
www.infobae.com/espana/2025/07/23/estos-son-los-paises-que-mas-coca-co
0 K 13

menéame