Dieta, no sedentarismo, es la causa principal del aumento de obesidad

Un estudio internacional publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) identificó que la dieta, más que la inactividad física, representa la causa principal del aumento en los niveles de obesidad en poblaciones de distintos entornos económicos y culturales. La investigación fue liderada por el Laboratorio Pontzer del Departamento de Antropología Evolutiva en la Universidad de Duke y analizó datos de más de 4,200 adultos entre 18 y 60 años.
De hecho, comer proteína adelgaza entre otras razones por la energía que consume su digestión.
Pero vamos, aunque comer quilos de proteínas adelgazara (permíteme dudarlo), te has olvidado de nuestros amigos los risketos, que es lo que completa la dieta equilibrada.
Pero los chuletones tienen otros problemas añadidos que no son el generar sobrepeso.
Otra cosa es con que se acompañe el chuletón. Y antes de que alguien me lo diga, dudo que haya mucha gente en e mundo occidental que se alimente solo de chuletones.
Da gusto cuando te rebaten así. He aprendido mucho. Y lo de la sensación de saciedad, explica mi objeción (lo del 1kg de proteínas), simplemente te sacias antes y no lo haces (salvo excepcionalmente).
