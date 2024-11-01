'Dieta de comer plástico': el peligro viral que promete adelgazar sin calorías y puede acabar en asfixia

El reto de 'la dieta de comer plástico', tendencia viral que consiste en masticar alimentos envueltos en film transparente para después escupirlos y no engordar, puede terminar en asfixia, irritación o incluso en un bloqueo intestinal, según la directora del Máster Nutrición, Composición corporal y Metabolismo de la Universidad Europea, Andrea Calderón. Esta práctica, conocida internacionalmente como 'plastic eating', tiene el objetivo de engañar al cerebro y evitar la ingesta de calorías porque, supuestamente, simula "el placer sensorial"