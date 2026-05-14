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Diego Luna retrata la violencia cotidiana y el coste emocional de la inmigración en España en "Ceniza en la boca"

Diego Luna retrata la violencia cotidiana y el coste emocional de la inmigración en España en "Ceniza en la boca"

El actor mexicano presenta dentro de las Proyecciones especiales del Festival de Cannes su nueva película como director, la adaptación de la novela de Brenda Navarro que protagonizan Anna Díaz y Adriana Paz (..) La de 'Ceniza en la boca' es una familia que, como tantas, vino de México a España. Primero llegó la madre, después los hijos, Lucila y Diego. Huían de la violencia de su país buscando un futuro mejor, pero encontraron otro tipo de violencia, la que marca con racismo y clasismo a sus ciudadanos.

| etiquetas: cine , cannes , inmigracion , testimonios
5 1 0 K 71 cultura
1 comentarios
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vicus. #1 vicus. *
Evitar Madrid, solo basta con decatarse de la gente que les gobierna, la derecha más cerca, rancia y garrula de todo el país, comandadas por Díaz Ayuso, mataviejos y conquistadora. Ciudades como Barcelona o Valencia, o Vigo, no tienen ese problema
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menéame