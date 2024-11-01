¿Qué dicen los chinos sobre la guerra?

Lo que China sí proporciona a Irán es el sistema de navegación y guía por satélite Beidou. Si China se suma a la guerra en Irán, caería en una trampa para osos. En geopolítica, el peor error es dejar que el oponente dicte cómo se juega el juego. China no se dejará arrastrar a un conflicto que no le interesa. En cambio, está ejercitando su paciencia estratégica, sentándose en la cima de la montaña y observando cómo luchan los tigres. El ejército chino también está absorbiendo activamente datos invaluables del campo de batalla en tiempo real: tác
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En cambio, Beijing apoya a Irán de maneras no cinéticas: con su sustento económico, la navegación y guía Beidou, el intercambio de inteligencia y el suministro de material bélico crítico como combustible para cohetes, componentes para drones y chips de computadora.
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