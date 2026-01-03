Qué dice un informe del Congreso de EEUU sobre el apoyo financiero a la Argentina y qué alternativas menciona para restringirlo o expandirlo

“Si el Gobierno queda sin fondos suficientes para los pagos de deuda y para sostener la política cambiaria, podría enfrentar decisiones difíciles, como un décimo default o permitir una mayor flexibilidad en el valor del peso. En ese escenario, el gobierno podría buscar apoyo adicional de EE.UU., el FMI u otros organismos. Las perspectivas de obtener ese apoyo no son claras, dadas las dudas sobre la disposición del FMI para ampliar la asistencia, considerando su alta exposición a Argentina en comparación con otros países miembros.