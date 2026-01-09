edición general
Díaz-Canel entona un ‘mea culpa’: “Debemos sentirnos responsables de todo lo que funciona mal en Cuba”

El presidente cubano y primer secretario del Partido Comunista llama a sus bases plantearse qué están haciendo mal para no poder solucionar los problemas que enfrenta la isla.

Pertinax #1 Pertinax *
Pregunta a tu hijastro, que se pega la gran vida en el Barrio de Salamanca, que algo sabe del tema. Y Ayuso, sorprendentemente, no ha emitido queja.
#3 guillersk
¿ Autocrítica??? En podemos se van a enfadar
Feindesland #5 Feindesland
Ya ni Canel le echa la culpa al bloqueo, pero aquí dirán que nada de autocritca, que es por el bloqueo...

:-D
azathothruna #4 azathothruna
Aun me sorprende que Cuba no trato de copiar el modelo chino.
Y la corrupcion es obvia
#2 guillersk
Ya lo dije en Venezuela

Los B52 son ángeles, es pasar por encima y empiezan los milagros.
