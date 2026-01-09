·
3
meneos
9
clics
Díaz-Canel entona un 'mea culpa': "Debemos sentirnos responsables de todo lo que funciona mal en Cuba"
El presidente cubano y primer secretario del Partido Comunista llama a sus bases plantearse qué están haciendo mal para no poder solucionar los problemas que enfrenta la isla.
|
etiquetas
:
díaz canel
,
cuba
,
partido comunista
,
problemas
3
0
0
K
42
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
0
K
42
actualidad
#1
Pertinax
*
Pregunta a tu hijastro, que se pega la gran vida en el Barrio de Salamanca, que algo sabe del tema. Y Ayuso, sorprendentemente, no ha emitido queja.
2
K
32
#3
guillersk
¿ Autocrítica??? En podemos se van a enfadar
1
K
28
#5
Feindesland
Ya ni Canel le echa la culpa al bloqueo, pero aquí dirán que nada de autocritca, que es por el bloqueo...
0
K
17
#4
azathothruna
Aun me sorprende que Cuba no trato de copiar el modelo chino.
Y la corrupcion es obvia
Y la corrupcion es obvia
0
K
9
#2
guillersk
Ya lo dije en Venezuela
Los B52 son ángeles, es pasar por encima y empiezan los milagros.
1
K
2
