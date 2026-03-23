Díaz-Canel dice que en Cuba no quieren la guerra pero están dispuestos a "dar la vida por la Revolución"

En medio de la creciente presión de Estados Unidos, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró en una entrevista con el político español Pablo Iglesias que su Gobierno apuesta por el diálogo, aunque se prepara para “el peor de los escenarios” para proteger la soberanía de la isla, que enfrenta una crisis agravada por el bloqueo petrolero impuesto por el Gobierno de Donald Trump. Díaz-Canel, quien recibió a Iglesias en La Habana junto a otros líderes políticos y activistas internacionales de izquierda...