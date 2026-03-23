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Díaz-Canel dice que en Cuba no quieren la guerra pero están dispuestos a "dar la vida por la Revolución"

Díaz-Canel dice que en Cuba no quieren la guerra pero están dispuestos a "dar la vida por la Revolución"

En medio de la creciente presión de Estados Unidos, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró en una entrevista con el político español Pablo Iglesias que su Gobierno apuesta por el diálogo, aunque se prepara para “el peor de los escenarios” para proteger la soberanía de la isla, que enfrenta una crisis agravada por el bloqueo petrolero impuesto por el Gobierno de Donald Trump. Díaz-Canel, quien recibió a Iglesias en La Habana junto a otros líderes políticos y activistas internacionales de izquierda...

| etiquetas: díaz-canel , cuba , guerra , dispuestos , dar , vida , revolución
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3 comentarios
2 0 0 K 20 actualidad
Mikhail #2 Mikhail
Demostrando, una vez más, que el socialismo sólo deja de ser viable en un país pequeño a pocos kilómetros de la economía más agresiva y poderosa del planeta. EE.UU. promoviendo el mal desde 1783. >:-(
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ombresaco #3 ombresaco
Sea o no cierto, ¿alguien piensa que un presidente en activo de un país amenazado iba a decir otra cosa?
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Plumboom #1 Plumboom
Y la darán. Entrar ahí debe ser como entrar a cuchillo en un bloque de mantequilla. Un ejército mal equipado, anticuado y corrupto. Seguramente la mayoría se rendiría rápidamente. Esta ya no es la Cuba de Castro, con un montón de cubanos motivados y sin ganas de volver a la dictadura de Batista.
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menéame