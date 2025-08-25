·
Los días con picos de contaminación incrementan los ingresos y las muertes por infarto
El mayor estudio realizado en España confirma los perjuicios a corto plazo de respirar aire sucio.
|
etiquetas
:
picos
,
contaminación
,
estudio
,
infarto
,
muertes
#1
TardisKun
¿Esos picos de contaminación que no han vuelto a suceder en Madrid ciudad desde que no está Carmena? De saltar varios al año, a no saltar ninguno en varios años... Curioso.
0
K
11
