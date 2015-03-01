edición general
Diana Morant critica la gestión ferroviaria de Rajoy: "El Gobierno heredó una gestión de abandono"  

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha criticado la gestión ferroviario del expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy. "El Gobierno de Pedro Sánchez hereda una gestión de abandono del sistema ferroviario a todos los niveles en España."

Andreham #1 Andreham
Ah, la herencia recibida, es bueno que vuelvan los clásicos.

7 años ha tenido el gobierno de Perro Sanche para arreglarla.
#2 Bosquimano
Sí que ha durado poco lo de no tratar de sacar rédito de los muertos.

Miseria moral es poco. Puro PSOE
Kantinero #4 Kantinero
#2 Como anillo al dedo te sienta el nick, miseria moral es estar con la querida mientras muere gente porque no quieres perjudicar el turismo
Democrito #3 Democrito
"Herencia recibida" me recuerda siempre a esta noticia del Mundo Today.
www.elmundotoday.com/2015/03/zapatero-interrumpe-el-suministro-de-here
Zapatero interrumpe el suministro de herencia. El Gobierno se quedará sin herencia recibida en tres meses
Publicado cuando Rajoy llevaba 3 años de presidente del Gobierno.
