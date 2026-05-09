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Día de la Victoria en Rusia: cómo Putin usa la II Guerra Mundial para justificar la invasión de Ucrania

No se puede descartar que nieve en mayo en Moscú, pero es ya primavera, hace semanas que las temperaturas superaron el cero centrígrado, ya se está en plena época de deshielo y de la alegría que produce que el sol vuelva a calentar. Las largas noches ya han terminado. En plena euforia primaveral cae el 9 de mayo, la celebración más patriótica del año, el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. El momento de recordar y homenajear los sacrificios y el triunfo de millones de personas en la Gran Guerra Patriótica...

| etiquetas: rusia , ucrania , guerra , día de la victoria
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1 comentarios
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carakola #1 carakola
Viendo Irán y como se las han gastado los USA y sus vasallos para gestar esta guerra en Europa con los ukronazis, utilizando al pueblo ucraniano como carne de cañón... yo creo qu4 si lo volviera a hacer se lo tomaría más en serio todavía.
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