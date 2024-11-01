Día oscuro para la industria de los videojuegos. La nueva IA de Google asusta a los inversores de las empresas más grandes, pero puede ser un espejismo

Las acciones de las principales editoras caen hasta un 21% tras la presentación de Genie, la nueva IA capaz de generar videojuegos interactivos a partir de simples instrucciones. Permite "crear, editar y explorar mundos virtuales" interactivos a partir de simples instrucciones o una imagen. Este anuncio ha hecho sacudido el mercado de Wall Street. Nintendo ha sufrido una caída del 5%, mientras que Take-Two Interactive, la matriz de Rockstar Games, y Roblox han visto cómo sus acciones se hundían cerca de un 8%.
| etiquetas: ia genie , videojuegos , industria
Por ejemplo si el director "X" saca una película, yo la voy a ver. Me da igual que sea del oeste o del futuro en Marte. Es de "X", pues la veo.
¿Es la IA "X"? No, no es "X". Y no, no me interesa que se parezca a "X". Me interesa "X".
A mí se me hace rarísimo que alguien diga "me apetece una película de guerra", y "voy a decirle a la IA que me genere una". A mi no me interesa lo que la IA genere. A otros igual sí, como no ocurre no puede saberse.
Pero no creo ser yo _el raro_.
Yo por ejemplo lo hago al contrario que tú, elijo según temática, no me fijo en los autores salvo que me gusten muchísimo. Me gusta la ciencia ficción blanda, y si me apeteciese ver algo de ese estilo con unos parámetros específicos (mi ciudad en 2230 si nunca hubiera pasado X - un ejemplo de ucronía) pues si me interesaría mucho, y si me gustase más aún le diría que desarrolle más capítulos.
No creo que seas el raro, son sólo gustos. Pero no creo que terminemos la década sin algún servicio de pago (carísimo) de ese estilo y que por contra, aumentará el valor de las historias humanas no generadas por IA.
Así que estás de enhorabuena porque una IA que sea capaz de encontrar tu temática entre los millones de libros que existen y listártelos ya es posible y de hecho, ya se hace.
Además probablemente si sepas lo que NO te gusta. Con eso a una IA le basta.
Lo que si sabemos es que seguirán evolucionando, no se van a quedar donde están ahora mismo.
La ley de rendimientos acelerados vendría a decirte que como en 1920 un tren iba a 60Km/h y en 2020 a 300Km/h, entonces en 2090 irán a la velocidad de la luz. Pero no, un tren no puede ir a la velocidad de la luz. La tecnología SI se estanca.
¿O crees que las historias que contamos los humanos son 100% originales, cuando en realidad estamos contando una y otra vez los 7/10 tipos de tramas básicas?
Pero la IA ¿la IA quien es?
Si se siguen produciendo saltos cualitativos quizá veamos en unos años algo así, pero como la cosa se estanque...
El futuro es una IA eligiendo por ti, con la babilla cayendose por la comisura del labio, con dos minutos de odio incluidos claro.