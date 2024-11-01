Día oscuro para la industria de los videojuegos. La nueva IA de Google asusta a los inversores de las empresas más grandes, pero puede ser un espejismo

Las acciones de las principales editoras caen hasta un 21% tras la presentación de Genie, la nueva IA capaz de generar videojuegos interactivos a partir de simples instrucciones. Permite "crear, editar y explorar mundos virtuales" interactivos a partir de simples instrucciones o una imagen. Este anuncio ha hecho sacudido el mercado de Wall Street. Nintendo ha sufrido una caída del 5%, mientras que Take-Two Interactive, la matriz de Rockstar Games, y Roblox han visto cómo sus acciones se hundían cerca de un 8%.