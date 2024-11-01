edición general
7 meneos
39 clics
Día oscuro para la industria de los videojuegos. La nueva IA de Google asusta a los inversores de las empresas más grandes, pero puede ser un espejismo

Día oscuro para la industria de los videojuegos. La nueva IA de Google asusta a los inversores de las empresas más grandes, pero puede ser un espejismo

Las acciones de las principales editoras caen hasta un 21% tras la presentación de Genie, la nueva IA capaz de generar videojuegos interactivos a partir de simples instrucciones. Permite "crear, editar y explorar mundos virtuales" interactivos a partir de simples instrucciones o una imagen. Este anuncio ha hecho sacudido el mercado de Wall Street. Nintendo ha sufrido una caída del 5%, mientras que Take-Two Interactive, la matriz de Rockstar Games, y Roblox han visto cómo sus acciones se hundían cerca de un 8%.

| etiquetas: ia genie , videojuegos , industria
6 1 0 K 60 tecnología
25 comentarios
6 1 0 K 60 tecnología
Comentarios destacados:    
pip #5 pip
#3 sí claro, y también irás a un museo virtual a disfrutar de las obras de arte basadas en las obras de arte que ya has visto. Super emocionante todo. Me cuesta entender que alguien tenga interés en eso.
7 K 92
Doisneau #17 Doisneau
#5 Desde que el tema IA esta sobre la mesa, sorprende la poca nocion que tienen algunos de que es el arte, que pretende y como funciona.
2 K 31
pip #9 pip *
#7 yo no sé como elegís los demás las películas o los libros. Yo no suelo fijarme tanto en el tema sino en quien es el autor, o director, o actores.
Por ejemplo si el director "X" saca una película, yo la voy a ver. Me da igual que sea del oeste o del futuro en Marte. Es de "X", pues la veo.
¿Es la IA "X"? No, no es "X". Y no, no me interesa que se parezca a "X". Me interesa "X".

A mí se me hace rarísimo que alguien diga "me apetece una película de guerra", y "voy a decirle a la IA que me genere una". A mi no me interesa lo que la IA genere. A otros igual sí, como no ocurre no puede saberse.

Pero no creo ser yo _el raro_.
2 K 37
Mark_ #10 Mark_
#9 bueno eso ya irá según gustos propios.

Yo por ejemplo lo hago al contrario que tú, elijo según temática, no me fijo en los autores salvo que me gusten muchísimo. Me gusta la ciencia ficción blanda, y si me apeteciese ver algo de ese estilo con unos parámetros específicos (mi ciudad en 2230 si nunca hubiera pasado X - un ejemplo de ucronía) pues si me interesaría mucho, y si me gustase más aún le diría que desarrolle más capítulos.

No creo que seas el raro, son sólo gustos. Pero no creo que terminemos la década sin algún servicio de pago (carísimo) de ese estilo y que por contra, aumentará el valor de las historias humanas no generadas por IA.
1 K 21
pip #12 pip
#10 te hartarás de leer entonces, porque ahora mismo habrá un par de millones de libros de ciencia ficción blanda :-) Es muy asequible con la tecnología actual hacer un script que te de un libro random de los millones disponibles de ese tema, así que ¿que es lo que te aporta esa IA?
0 K 11
Mark_ #15 Mark_
#12 no, dentro de la ciencia ficción blanda habrá temáticas que me gusten más o menos. Leo el resumen y si me atrae, lo leo. Si no me gusta, lo dejo y sigo con otro, o con otra temática. No consumo ocio todo el tiempo, obviamente. Pero si me gustase leer sobre algo muy específico, ese tipo de IAs o servicios si me gustaría tenerlos.
0 K 11
Mark_ #19 Mark_
#16 no necesito un quién, necesito un qué. Y una historia que me entretenga es ese qué.
2 K 33
pip #21 pip
#19 pues como te digo, se publican un millón de libros al año. Ya hay mucho más material del que ninguna persona puede leer en toda su vida.

Así que estás de enhorabuena porque una IA que sea capaz de encontrar tu temática entre los millones de libros que existen y listártelos ya es posible y de hecho, ya se hace.
3 K 41
Mark_ #20 Mark_
#18 es lo que iremos viendo. O no :-D
0 K 11
johel #24 johel *
#23 Es una progresion, con el tiempo la mayoria de los espectadores ¿clientes? ¿votantes? no solo renuncian a la eleccion sino que se enfadan cuando se la ofreces.
0 K 11
Mark_ #1 Mark_
Llegará el día en el que en lugar de suscribirnos a plataformas (de series, libros, cine, música, videojuegos...) paguemos una suscripción gorda al año por una IA que genere exactamente lo que queremos consumir para hacerlas algo más rentables. Conozco gente que paga hasta 700 euros al año por todas las plataformas que utiliza, no me parece tan descabellado.
0 K 11
pip #2 pip
#1 yo no sé exactamente lo que quiero consumir. Y si lo supiera, me haría un auto-spoiler. No me meto mi propia mierda.
3 K 47
#3 CrudaVerdad
#2 Prompt: "IA haz una exploración de todas las series de TV, películas, videojuegos y libros que he leído, inventase una historia teniendo lo anterior como base y aplica una probabilidad de como gira la trama y el destino de cada protagonista". Eso resuelve lo que quieres consumir y no habrán spoilers.
3 K 43
Mark_ #7 Mark_
#2 exacto, y como no lo sabes exactamente, la IA te lo afina del todo basándose en lo que si has consumido ya a lo largo de los últimos años.

Además probablemente si sepas lo que NO te gusta. Con eso a una IA le basta.
1 K 21
Un_señor_de_Cuenca #14 Un_señor_de_Cuenca
#2 Precisamente el placer está en encontrar algo nuevo en lo que no hubieras pensado.
0 K 17
#4 Eukherio
#1 El espectador/jugador/lector/etc. no suele saber lo que quiere hasta que le dan opciones. Además, una IA de esa complejidad de momento no somos ni capaces de imaginarla, y no correría ni en un equipo que juntase a todos los superordenadores que existen en el mundo actualmente. A día de hoy una suscripción con anuncios a una plataforma de streaming son menos de 10 euros al mes, mientras el plan más potente de ChatGPT, con las limitaciones del ChatGPT actual, son 230.
0 K 8
Mark_ #8 Mark_
#4 tú lo has dicho, "de momento". Antes de la pandemia nadie hubiera dicho que hoy, sólo seis años después, tendríamos las IA que tenemos haciendo cosas que costaba imaginar. Igual para 2030 si tenemos IA así de potentes y para 2033 te queda una suscripción de 80 euros al mes (no más caro que una factura de la luz actual) por tener absolutamente todo lo que te apetezca a tu gusto. Igual lo tienes que dejar "pensando" durante la tarde y tienes la serie lista por la noche, ¿cómo saberlo?

Lo que si sabemos es que seguirán evolucionando, no se van a quedar donde están ahora mismo.
0 K 11
pip #11 pip
#8 el salto entre la IA actual y una IA con creatividad humana es tan grande como el que hay entre un avión y el teletransporte. En ambos casos (IA humana y teletransporte) no se tiene ni la más pajolera idea de cómo podría conseguirse.

La ley de rendimientos acelerados vendría a decirte que como en 1920 un tren iba a 60Km/h y en 2020 a 300Km/h, entonces en 2090 irán a la velocidad de la luz. Pero no, un tren no puede ir a la velocidad de la luz. La tecnología SI se estanca.
1 K 20
Mark_ #13 Mark_ *
#11 no tiene que ser una IA humana, sólo una IA que te entretenga, que te emocione o que te haga pensar. Eso ya ocurre, a menor escala. También hablas de limitaciones físicas con el ejemplo de los trenes; las IA todavía tienen margen de crecimiento igual que los tuvieron los primeros teléfonos móviles desde los 80 hasta finales de los 20. Y también tienen sus limitaciones físicas, no creo que la IA las tenga todavía. Todavía.

¿O crees que las historias que contamos los humanos son 100% originales, cuando en realidad estamos contando una y otra vez los 7/10 tipos de tramas básicas?
1 K 21
pip #16 pip
#13 pues unas son originales y otras no tanto, pero normalmente los libros de un autor son del autor, y los autores te gustan más y te gustan menos. Por ejemplo, te puede interesar los libros de Murakami, y puedes evitar los libros de Perez Reverte, o al revés.

Pero la IA ¿la IA quien es?
0 K 11
#18 Eukherio
#8 Hombre, en temas de narrativa yo las veo un poco estancadas, aunque nunca probé una premium. Si les pides un relato corto tiran de "plantilla", con lo que se terminan pareciendo todos; si les das muchos detalles los meten, pero a la que dejas de añadir entran en bucle y repiten; y siempre que llevan múltiples capítulos empiezan a olvidar y a contradecirse.

Si se siguen produciendo saltos cualitativos quizá veamos en unos años algo así, pero como la cosa se estanque...
0 K 8
johel #22 johel *
#1 ¿Lo que quieres consumir? ¿Tener opciones? ¿Y hacer el esfuerzo de elegir? No has entendido "la magia" del contenido en formato television, te lo explico; pulsas un boton y te escupe contenido. No pulsas dos ni tres botones, no eliges tu, no pierdes tiempo, pulsas uno, sin pensar, lo haces con el cerebro apagado, ese es el logro supremo de la television.
El futuro es una IA eligiendo por ti, con la babilla cayendose por la comisura del labio, con dos minutos de odio incluidos claro.
0 K 11
Mark_ #23 Mark_
#22 o darle un prompt vocal de lo que quieras ver esa noche, se lo dices antes de pedir la pizza y para cuando llegas, tienes la peli cargada en la pantalla y lista para ver. No me parece una locura a corto-medio plazo.
0 K 11
#25 diprosio
#1 Una razón que tengo para no querer una película generada a la carta justo para mí es que si nadie más la ha visto no puedo compartir impresiones con otros que también la hayan visto. Y no solo en persona, sino también en foros de Internet.
0 K 10
#6 arreglenenlacemagico
que baje no puede competir todavia esto de hecho no han enseñado ninguna logica aplicada no hay plataformas , enemigos , nada , un level vacio
0 K 7

menéame