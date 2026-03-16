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Día Mundial del Gorrión 2026: por qué están disminuyendo los gorriones en España

Día Mundial del Gorrión 2026: por qué están disminuyendo los gorriones en España

Cada año, el 20 de marzo se celebra el Día Mundial del Gorrión, una jornada dedicada a recordar la importancia de unas aves que, durante generaciones, han formado parte inseparable de la vida cotidiana en pueblos y ciudades.l gorrión común es probablemente una de las aves más estrechamente asociadas a las personas. Se trata de una especie sedentaria en buena parte de la región mediterránea y extremadamente adaptable. Su éxito evolutivo se debe en gran medida a su capacidad para aprovechar los entornos creados por el ser humano.

| etiquetas: 20 de marzo , dia , mundial , gorrión
18 5 1 K 233 ciencia
6 comentarios
18 5 1 K 233 ciencia
Nube_Gris #1 Nube_Gris
... ojalá fuesen solo los gorriones, y ojalá fuese solo en España. :'(
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sotillo #5 sotillo
#1 Hay mucho hp suelto sin ningún interés en los animales
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elTieso #2 elTieso
Y los gatos libres el hdp suelto del pueblo se ha comido a la bandada que dormía en mi lauro. Los que abandonan mascotas también hdp.
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TripleXXX #6 TripleXXX
#2 No te olvides de las cotorras argentinas. Aqui han hecho estragos con los nidos de gorriones.
3 K 35
#4 concentrado
Hay pajarillos, hay meneo
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menéame