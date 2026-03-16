Día Mundial del Gorrión 2026: por qué están disminuyendo los gorriones en España

Cada año, el 20 de marzo se celebra el Día Mundial del Gorrión, una jornada dedicada a recordar la importancia de unas aves que, durante generaciones, han formado parte inseparable de la vida cotidiana en pueblos y ciudades.l gorrión común es probablemente una de las aves más estrechamente asociadas a las personas. Se trata de una especie sedentaria en buena parte de la región mediterránea y extremadamente adaptable. Su éxito evolutivo se debe en gran medida a su capacidad para aprovechar los entornos creados por el ser humano.