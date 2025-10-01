Día Internacional de las Personas Mayores: la edad la marca el cerebro y no el calendario

El 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores, proclamado por la Asamblea General de la ONU mediante una resolución del 14 de diciembre de 1990, y por ende celebrado por primera vez al año siguiente el 1 de octubre de 1991. Un estudio de ya más de 20 años (2002) de Becca R. Levy y colaboradores encontró que individuos mayores que experimentaban percepciones positivas respecto al envejecimiento vivieron, en promedio, 7,5 años más que aquellos con percepciones negativas, incluso ajustando por edad, género, estado de salu