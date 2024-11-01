edición general
5 meneos
55 clics
El día que Iberia unió Barcelona y Madrid por primera vez

El día que Iberia unió Barcelona y Madrid por primera vez

El 14 de diciembre de 1927 amaneció gris y frío, con el barro pegado a las botas de quienes se acercaban al aeródromo para presenciar algo que, sin saberlo, iba a cambiar la forma de moverse por España. Aquel día, diez pasajeros se convirtieron en testigos privilegiados de un momento histórico: el primer vuelo comercial de Iberia, que unió Barcelona y Madrid en un trimotor Rohrbach Roland con asientos de mimbre y un rugido de motores BMW que anunciaba que el futuro llegaba por el aire.

| etiquetas: iberia , madrid , barcelona , aviones
5 0 0 K 76 Avionéame
3 comentarios
5 0 0 K 76 Avionéame
#1 Desolate
Me pregunto cuánto costaría el billete?
0 K 7
#2 electroman
Pues no lo se, pero había qué ser muy valiente para montarse en semejante tartana con nula seguridad y que parece que estaba a punto de caerse en cualquier momento, encima en esa época con el miedo que tendría la gente.
0 K 7
Cuñado #3 Cuñado
#2 Lo mismo dirán algunos en el futuro de los aviones de hoy.
0 K 11

menéame