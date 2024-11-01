El día que Iberia unió Barcelona y Madrid por primera vez

El 14 de diciembre de 1927 amaneció gris y frío, con el barro pegado a las botas de quienes se acercaban al aeródromo para presenciar algo que, sin saberlo, iba a cambiar la forma de moverse por España. Aquel día, diez pasajeros se convirtieron en testigos privilegiados de un momento histórico: el primer vuelo comercial de Iberia, que unió Barcelona y Madrid en un trimotor Rohrbach Roland con asientos de mimbre y un rugido de motores BMW que anunciaba que el futuro llegaba por el aire.