edición general
5 meneos
14 clics
Deylan Peevski, el poderoso oligarca sancionado por EE UU que centra la ira de los búlgaros contra el Gobierno

Deylan Peevski, el poderoso oligarca sancionado por EE UU que centra la ira de los búlgaros contra el Gobierno

Este magnate acusado de corrupción ha sido uno de los desencadenantes de las protestas masivas que han provocado la caída del Ejecutivo

| etiquetas: bulgaria , corrupción , turquía , unión europea
4 1 0 K 51 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 51 actualidad
tul #2 tul
este es el malo, el resto santos varones xD
0 K 15
ElBeaver #1 ElBeaver
menéame dirá que es un golpe de estado
0 K 7

menéame