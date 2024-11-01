edición general
6 meneos
57 clics
Devadasis, las jóvenes entregadas a los dioses que quedan atrapadas en una vida de explotación sexual

Devadasis, las jóvenes entregadas a los dioses que quedan atrapadas en una vida de explotación sexual

El estado de Karnataka, en el sur de India, está desarrollando un estudio para identificar a personas como Chandrika, que se convirtieron en trabajadoras sexuales tras ser iniciadas en la tradición devadasi. La tradición devadasi o de las "esclavas de Dios", se originó en el sur de India hace más de 1.000 años. Inicialmente, actuaban como artistas en templos, destacando en el canto y la danza. Con el tiempo, el sistema devadasi se asemejó más a la prostitución legalizada.

| etiquetas: devadasis , jóvenes , dioses
5 1 0 K 69 actualidad
4 comentarios
5 1 0 K 69 actualidad
#1 Alcalino *
Todo el sistema "religioso" indú no es mas que una trampa para mantener el sistema de castas, Que no es mas que un sistema donde unos que están arriba explotan salvajemente a todos los que están debajo. Y los de arriba necesitan que los de bajo crean que "ese es el orden natural de las cosas" para que no se rebelen contra sus explotadores.

Yo me meo cada vez que veo publicidad de la "sabiduria indú" para mejora personal...
2 K 36
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Mira, no tienen nada y son felices...

(Frasecita para que te sientas bien con las injusticias sociales y no te quejes)
0 K 13
#2 Tecar
Es acojonante cómo se lo montan algunos.
0 K 7
Kmisetas #4 Kmisetas
Genial, se me ocurre que podriamos dejar entrar a esta gente en UK por decenas de miles y a ver qué pasa.
0 K 6

menéame