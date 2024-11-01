Devadasis, las jóvenes entregadas a los dioses que quedan atrapadas en una vida de explotación sexual

El estado de Karnataka, en el sur de India, está desarrollando un estudio para identificar a personas como Chandrika, que se convirtieron en trabajadoras sexuales tras ser iniciadas en la tradición devadasi. La tradición devadasi o de las "esclavas de Dios", se originó en el sur de India hace más de 1.000 años. Inicialmente, actuaban como artistas en templos, destacando en el canto y la danza. Con el tiempo, el sistema devadasi se asemejó más a la prostitución legalizada.