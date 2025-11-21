edición general
Detienen a un pirómano que intentó quemar a un sintecho en dos ocasiones en València

Agentes de la Policía Nacional de València han detenido a un pirómano de 43 años por provocar incendios con riesgo para las personas, concretamente en un bloque de viviendas con moradores, así como también por intentar prender fuego a un indigente en dos ocasiones. Anteriormente, había quemado en numerosas ocasiones material de obra en construcción, colchones, contenedores de residuos urbanos, llegando incluso a dañar el edificio de un colegio donde se tuvieron que suspender las clases. Se había convertido en un experto en generar fuego con...

ChatGPT #1 ChatGPT
la palabra es Asesinar
#4 Katos
#1 gracias, a eso venia.
Tontolculo #5 Tontolculo
#1 toturar hasta la muerte, matizaría
Olepoint #7 Olepoint
#1 Es un puto fascista intentando asesinar a una persona de las más débiles de la sociedad.
Malinois #3 Malinois
Ese no es un pirómano,es un HDP
Escafurciao #2 Escafurciao
Hasta los locos de toda la vida, se están volviendo más joputas si cabe, como está el clima o_o
#6 Tronchador.
#2 Es lo que tiene dejarlos sueltos con su locura.
