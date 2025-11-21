Detienen a un pirómano que intentó quemar a un sintecho en dos ocasiones en València

Agentes de la Policía Nacional de València han detenido a un pirómano de 43 años por provocar incendios con riesgo para las personas, concretamente en un bloque de viviendas con moradores, así como también por intentar prender fuego a un indigente en dos ocasiones. Anteriormente, había quemado en numerosas ocasiones material de obra en construcción, colchones, contenedores de residuos urbanos, llegando incluso a dañar el edificio de un colegio donde se tuvieron que suspender las clases. Se había convertido en un experto en generar fuego con...