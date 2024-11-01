edición general
Detienen a un piloto justo antes de despegar por pagar a una mujer por sus nietas de entre 10 y 14 años

Detienen a un piloto justo antes de despegar por pagar a una mujer por sus nietas de entre 10 y 14 años

El hombre presuntamente formaba parte de una red de explotación sexual infantil

#4 Kuruñes3.0 *
Voy a vomitar.
PD espero que te partan el culo en el penal, Gollum.
pitercio #1 pitercio
Le han cazado al vuelo.
#2 cocococo
Lo detuvieron antes de que saliera volando.
#3 Marcus78
De la abuela no se sabe nada no?
