·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8791
clics
Pocas parodias sobre Ayuso van a ser tan realistas como la que ha hecho Míster Jägger: va a escocer (y mucho) en la Puerta del Sol
5838
clics
Si tus hijos abrazan la ultraderecha a modo de rebelión ¡utiliza la psicología inversa! (Vaya Semanita)
3887
clics
Este titular es falso
4226
clics
El antes y después de los cambios en París demuestra que se puede humanizar la ciudad
5813
clics
Salma, desaparecida, no estaba muerta: secuestrada y violada durante dos años en Murcia
más votadas
635
La Oficina Antiocupación del Ayuntamiento de Córdoba registra cero denuncias en cuatro meses abierta
556
Compromís alquila un piso turístico "supuestamente clausurado" y el Ayuntamiento defiende que es legal
705
Isabel Díaz Ayuso concede la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a la isla Epstein por ser “un lugar de encuentro y un crisol de culturas”
473
La distinción de Ayuso entre barrios ricos y obreros deja a los colegios del sur al borde del colapso: “14 años sin financiación”
242
Este titular es falso
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
116
clics
Detienen a un piloto justo antes de despegar por pagar a una mujer por sus nietas de entre 10 y 14 años
El hombre presuntamente formaba parte de una red de explotación sexual infantil
|
etiquetas
:
brasil
,
explotación sexual
6
2
0
K
73
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
0
K
73
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Kuruñes3.0
*
Voy a vomitar.
PD espero que te partan el culo en el penal, Gollum.
4
K
49
#1
pitercio
Le han cazado al vuelo.
1
K
18
#2
cocococo
Lo detuvieron antes de que saliera volando.
0
K
7
#3
Marcus78
De la abuela no se sabe nada no?
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
PD espero que te partan el culo en el penal, Gollum.