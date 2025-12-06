Detienen en Perú al 'Chuki', asesino de una adolescente española que llevaba 15 años prófugo

Estaba incluido en la lista de los más buscados a nivel mundial por Europol. La Policía Nacional de Perú ha detenido este viernes en Lima a Cristian Hernán Yong Granadino, alias 'Chuki´, quien era requerido por la Justicia española y estaba incluido en la lista de los más buscados a nivel mundial por Europol por el asesinato de la adolescente Silvia Rodríguez Fernández, ocurrido en 2010 en el municipio madrileño de Leganés.