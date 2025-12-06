edición general
8 meneos
58 clics
Detienen en Perú al 'Chuki', asesino de una adolescente española que llevaba 15 años prófugo

Detienen en Perú al 'Chuki', asesino de una adolescente española que llevaba 15 años prófugo

Estaba incluido en la lista de los más buscados a nivel mundial por Europol. La Policía Nacional de Perú ha detenido este viernes en Lima a Cristian Hernán Yong Granadino, alias 'Chuki´, quien era requerido por la Justicia española y estaba incluido en la lista de los más buscados a nivel mundial por Europol por el asesinato de la adolescente Silvia Rodríguez Fernández, ocurrido en 2010 en el municipio madrileño de Leganés.

| etiquetas: asesino , chuki , detenido , en peru , llevaba , 15 años fugado
6 2 0 K 83 actualidad
6 comentarios
6 2 0 K 83 actualidad
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Peru tiene tratado de extradición con España.
0 K 20
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#5 Chuki se conoce que hay varios y dos por lo menos delincuentes, aunque con es apodo habra mas.
0 K 20
Cabre13 #3 Cabre13 *
#2 No es la misma persona, solo hace falta leer la entradilla.
0 K 10
pepel #5 pepel
#4 #3 Tenéis razón, uno es Cristian Hernán Yong Granadino y el otro Sandy Antonio C.C. El chuki es un alias que comparten. Mil perdones.
0 K 20
Antipalancas21 #4 Antipalancas21 *
#2 Hay algo que no concuerda la que tu pones es del 2022 y pone puesto en libertad y detenido en noviembre del 2021, como es posible si llevaba según esta 15 años en Peru, es por que no es el mismo Chuki.
0 K 20

menéame