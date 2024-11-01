Detienen a un fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas de Fuerza Patria en Malvinas Argentinas

Un fiscal de La Libertad Avanza fue detenido este domingo en la Escuela Nº12 de Villa de Mayo, en el partido de Malvinas Argentinas. El joven fue sorprendido in fraganti mientras robaba boletas de Fuerza Patria del cuarto oscuro, en el marco de las elecciones bonaerenses. El joven fue aprehendido por violación de la veda y robo de boletas. La Ley Electoral de la Provincia de Buenos Aires establece penas de arresto de dos a tres años para quienes falsifiquen, adulteren, destruyan, substraigan o sustituyan documentos electorales.