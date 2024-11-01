edición general
Vox se presenta como el defensor de los trabajadores pero vota en contra de todas las leyes que les otorgan derechos

Ha votado en contra de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de la reforma laboral, de los permisos por paternidad y maternidad, a favor de poder despedir a los trabajadores estando de baja. En contra de las ayudas a los agricultores, de las ayudas a los afectados por la DANA, de revalorizar las pensiones y de las ayudas al transporte público, de la Ley de Violencia de Género y el pacto de Estado de la misma índole, de investigar al rey emérito o de hacer lo propio con la Iglesia y los abusos acaecidos en el seno de la misma.

29 comentarios
Comentarios destacados:        
Pepepaco
Como bien dice Rufián, «Hay gente que vota a favor de sus principios y en contra de sus intereses».
Gente que les agitan un trozo de trapo rojo y amarillo delante de las narices y embiste como un miura.
Tampoco es un fenómeno nuevo, Machado, hablando de los españoles, ya dijo, «De diez cabezas, nueve embisten y una piensa. Nunca extrañéis que un bruto se descuerne luchando por la idea.»
8
#18 tierramar
Los colectivos que votan a VOX perjudicandose a sí mismos, son colectivos muy frustrados por sueldos bajos, precariedad, vivienda,,... la frustración genera odio; y VOX y PP, encauzan ese odio hacia donde les conviene. El odio puede más que la razón
3
#8 tierramar
www.meneame.net/m/actualidad/paradoja-vox-partido-crece-entre-colectiv La paradoja Vox: el partido que crece entre los colectivos a los que perjudican sus votaciones. Vox fue el único partido en el hemiciclo que no votó a favor de la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad, una medida crucial para la conciliación familiar, especialmente para las mujeres. Asimismo, ha mantenido un voto en contra constante de la subida del Salario Mínimo Interprofesional…
3
Desideratum
Hay que ser discapacitado mental profundo si te encuentras metido en la sagrada máxima del beneficio económico ante todo, del universo capitalista, ganas menos de 2.500 euros y votas a esta gentuza.
3
Supercinexin
La inmensa mayoría de votantes de Vox son:
- polis
- guardias
- militares
- autónomos y PyMEros.

O sea cuadra bastante bien el discurso de ese partido con sus bases. Todos esos detestan al asalariado, lo consideran muy por debajo de ellos en la escala trófica.
3
#16 fremen11
Pero vamos a ver, nadie se ha dado cuenta de que allí donde gobiernan no han hecho una puta mierda??? Solo odio, toros moñecos, caza y corrupción???
2
#26 Deperdidos
#20 Perdona, ¿Te estás refiriendo a los mismos que dicen que van a deportar a 4 millones de personas, los que quieren hundir el open arms, los que hablan continuamente de 'invasión', los que criminalizan a menores no acompañados y se inventan estadísticas para que odiemos al diferente? ¡Es de locos llamar racistas a esta panda de hijos de la granputa, sí!
1
#29 Leon_Bocanegra
#26 a ver, no mientas. No eran 4 millones de personas...


Eran 8 millones.
0
#21 tierramar
Y también se presentan como antiinmigración, pero defienden, y atraen la inmigración latina. A la vez que lanzan discursos de odio contra la inmigración africana. Ese odio, arrasa en votos, en una población muy frustrada con los políticos y las Instituciones
0
#23 Leon_Bocanegra
#21 mucho estabas tardando tú en salir con tu monotema. Pero una duda que tengo. Si la inmigración latina hizo que Ayuso ganase las elecciones, en que beneficia esa inmigración a vox? Tantos millones de latinos hay como para repartir el voto entre los dos partidos y que ambos salgan beneficiados?
A ver si va a ser que tú mantra de los inmigrantes latinos que traen para obtener votos está haciendo aguas por todos lados
0
JuanCarVen
#17 Comprendes que tenemos ayuntamientos, diputaciones, autonomías y estado, cada una con sus competencias o responsabilidades. Y las hay de todos los colores políticos. Llegamos a entender este mínimo. Yo la responsabilidad se la suelo exigir al que tiene la competencia. Si la recogida de basura no funciona me quejo al ayuntamiento no al estado.
0
XtrMnIO
Ya, pero los muertos de hambre de derechas les votan porque de esa forma se sienten miembros de un exclusivo club de élite que es Ser Español...

Ese es el nivel...
0
#25 Leon_Bocanegra
#22 Ya, pero los muertos de hambre de derechas les votan porque de esa forma se sienten miembros de un exclusivo club de élite que es Ser Subnormal...

Ese es el nivel...
0
#11 Leon_Bocanegra
Tengo miedo de que entre vox!

Lo ideal sería que la izquierda haga las cosas que propone vox y así no tenemos que aguantar a vox
0
#15 tierramar
#11 Desde luego el tema de la inmigración descontrolada, y la actual Ley de Violencia de genero, deberían repensarlo
1
#19 Leon_Bocanegra
#15 claro, lo suyo sería expulsar a 8 millones de inmigrantes y la mujer en casa y con la pata rota. Y así podemos votar a la izquierda sin miedo a que nos llamen fascistas
2
sotillo
#11 ¿Y cómo vas a hacer esto? Es imposible razonar con esta gente sin que se pongan violentos
0
#1 scorpen
Vox se presenta como el defensor de los trabajadores pero vota en contra de todas las leyes que les otorgan derechos que propone el gobierno
3
#12 Deperdidos
#1 votar contra cualquiera de las leyes mencionadas es ir contra el trabajador. Las haya propuesto el gobierno o un elfo.
1
#2 Hollywoodlandia
Joder. Campaña contra vox, pero literal.
Hay miedo de que ganen eh..... A mi también me da. Pero es que la izquierda actual es un mierda absoluta.
Quizás si pudierais control de la inmigración en vez de papeles para todos!!! Como dice Irene montero. O quizás si atendieran los problemas de España en el parlamento europeo en vez de los de otras partes del mundo, se pueden hacer las dos, pero solo se hace consecutivamente otra. Y quizás u la más importante si dejáis de llamar nazi y fascista a todo el puto mundo, eso ayudaría también
9
satchafunkilus
#2 "Hay miedo de que ganen eh..... A mi también me da."

Si, te da mucho miedo pero mientes igual que ellos y le echas la culpa de sus mentiras y su demagogia a los demás.

Si, se te nota con mucho miedo...

¿Y que es eso de llamar extrema derecha a la extrema derecha? ¿nos hemos vuelto locos? como sigamos llamándoles eso al final los vamos a obligar a ser de extrema derecha.
12
Narmer
#2 Estoy de acuerdo en que la izquierda podría hacer las cosas mejor, en eso no tengo nada que discutir. Pero pensar que Vox va a solucionar problemas como los bajos salarios, el problema de vivienda, nuestra falta de competitividad, la falta de conciliación laboral-familiar, y un largo etcétera, es ser muy inocente.

Su líder es un tipo tremendamente incompetente, un trepa de libro. ¿Cómo va a gestionar nuestro país un tipo sin experiencia laboral y que jamás ha dirigido nada? Te digo que antes pongo a Florentino Pérez o a Juan Roig al mando que a cualquiera de los candidatos actuales de la derecha. Si gana Abascal, nos espera un futuro oscuro.
4
JuanCarVen
#5 A mi no deja de sorprenderme una cosa, los problemas del país parece que únicamente debe resolverlos la "izquierda", es como si PP y VOX estuvieran libres de esa responsabilidad, y mira que están presentes en varias CCAA y con competencias para atacar problemas como el de la vivienda.
4
#17 Hollywoodlandia
#9 en el momento en qué dices que la izquierda no puede, que también tiene que hacerlo la derecha, estando la izquierda en el gobierno, es el final. Eso lo entiendes no?
0
MiguelDeUnamano
#9 los problemas del país parece que únicamente debe resolverlos la "izquierda"

Tal cual, se carga sobre la izquierda la responsabilidad de arreglarlo todo, pero se le niega la posibilidad de hacerlo votando a la derecha. Y que gobierne el PSOE no es que gobierne la izquierda, a regañadientes se ha conseguido que gobierne en coalición, pero para llegar a ello hubo que pasar primero por un "golpe en Ferraz" con los pesos pesados del PSOE abogando por compartir…   » ver todo el comentario
0
#13 eldelcerro
#5 una vez monto un bar, y la cosa acabó regular.
0
#14 Hollywoodlandia
#5 es que eso dicen ellos de los líderes de izquierdas.
Recuerdo que se monto el chiringuito del ministerio de igualdad y se puso Irene montero al cargo y metió a todas sus amigas, revisaron la experiencia y algunas como Angela Rodríguez pam no habían trabajado o gestionado nada en su puta vida. Cobraba 120.000 pavos más dietas, es decir unos 140.000.
Al final no podéis convencer a nadie de que este o ese es un trepas si al mismo tiempo defended a trepas sin experiencia desde el otro lado del espectro
0
#10 Deperdidos
#2 Si alguien desarrolla ideas o acciones fascistas se le llama fascista. Y que otros tengan que hacerlo mejor no impide que esta carcundia sean perros de la patronal antiobreros.
1
#20 Hollywoodlandia
#10 No están diciendo que sean racistas. Están diciendo que, si te dices que son racistas, no es debatible que lo seas. Lo eres, porque lo habéis dicho. Y eso tiene consecuencias.
0 K 7

