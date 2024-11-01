Vox se presenta como el defensor de los trabajadores pero vota en contra de todas las leyes que les otorgan derechos

Ha votado en contra de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de la reforma laboral, de los permisos por paternidad y maternidad, a favor de poder despedir a los trabajadores estando de baja. En contra de las ayudas a los agricultores, de las ayudas a los afectados por la DANA, de revalorizar las pensiones y de las ayudas al transporte público, de la Ley de Violencia de Género y el pacto de Estado de la misma índole, de investigar al rey emérito o de hacer lo propio con la Iglesia y los abusos acaecidos en el seno de la misma.
Gente que les agitan un trozo de trapo rojo y amarillo delante de las narices y embiste como un miura.
Tampoco es un fenómeno nuevo, Machado, hablando de los españoles, ya dijo, «De diez cabezas, nueve embisten y una piensa. Nunca extrañéis que un bruto se descuerne luchando por la idea.»
- polis
- guardias
- militares
- autónomos y PyMEros.
O sea cuadra bastante bien el discurso de ese partido con sus bases. Todos esos detestan al asalariado, lo consideran muy por debajo de ellos en la escala trófica.
Eran 8 millones.
A ver si va a ser que tú mantra de los inmigrantes latinos que traen para obtener votos está haciendo aguas por todos lados
Ese es el nivel...
Lo ideal sería que la izquierda haga las cosas que propone vox y así no tenemos que aguantar a vox
las leyes que les otorgan derechosque propone el gobierno
Hay miedo de que ganen eh..... A mi también me da. Pero es que la izquierda actual es un mierda absoluta.
Quizás si pudierais control de la inmigración en vez de papeles para todos!!! Como dice Irene montero. O quizás si atendieran los problemas de España en el parlamento europeo en vez de los de otras partes del mundo, se pueden hacer las dos, pero solo se hace consecutivamente otra. Y quizás u la más importante si dejáis de llamar nazi y fascista a todo el puto mundo, eso ayudaría también
Si, te da mucho miedo pero mientes igual que ellos y le echas la culpa de sus mentiras y su demagogia a los demás.
Si, se te nota con mucho miedo...
¿Y que es eso de llamar extrema derecha a la extrema derecha? ¿nos hemos vuelto locos? como sigamos llamándoles eso al final los vamos a obligar a ser de extrema derecha.
Su líder es un tipo tremendamente incompetente, un trepa de libro. ¿Cómo va a gestionar nuestro país un tipo sin experiencia laboral y que jamás ha dirigido nada? Te digo que antes pongo a Florentino Pérez o a Juan Roig al mando que a cualquiera de los candidatos actuales de la derecha. Si gana Abascal, nos espera un futuro oscuro.
Tal cual, se carga sobre la izquierda la responsabilidad de arreglarlo todo, pero se le niega la posibilidad de hacerlo votando a la derecha. Y que gobierne el PSOE no es que gobierne la izquierda, a regañadientes se ha conseguido que gobierne en coalición, pero para llegar a ello hubo que pasar primero por un "golpe en Ferraz" con los pesos pesados del PSOE abogando por compartir… » ver todo el comentario
Recuerdo que se monto el chiringuito del ministerio de igualdad y se puso Irene montero al cargo y metió a todas sus amigas, revisaron la experiencia y algunas como Angela Rodríguez pam no habían trabajado o gestionado nada en su puta vida. Cobraba 120.000 pavos más dietas, es decir unos 140.000.
Al final no podéis convencer a nadie de que este o ese es un trepas si al mismo tiempo defended a trepas sin experiencia desde el otro lado del espectro