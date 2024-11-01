Vox se presenta como el defensor de los trabajadores pero vota en contra de todas las leyes que les otorgan derechos

Ha votado en contra de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de la reforma laboral, de los permisos por paternidad y maternidad, a favor de poder despedir a los trabajadores estando de baja. En contra de las ayudas a los agricultores, de las ayudas a los afectados por la DANA, de revalorizar las pensiones y de las ayudas al transporte público, de la Ley de Violencia de Género y el pacto de Estado de la misma índole, de investigar al rey emérito o de hacer lo propio con la Iglesia y los abusos acaecidos en el seno de la misma.