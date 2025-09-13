edición general
Proyecto del ‘metro europeo’: una red de 22.000 kilómetros para conectar 39 ciudades con trenes que circularían 400 km/h

Una ambiciosa iniciativa de 21st Europe plantea una red ferroviaria continental que funcionará como un metro europeo.

etiquetas: trenes , europa , alta velocidad , proyecto europeo
Connect
Alguien ha pillado pasta por redactar un proyecto inalcanzable. Igual hasta ha sido una autofelación...
Malaguita
#2 Estaba esperando a alguien gritar "Monorraííííl". Ha estado cerca, supongo.
Klamp
Que se dejen de tonterías de inventen de un vez el teletransporte. O la cápsula personal en tubo de vacío. Lo que llegue antes.
JuanCarVen
#1 Tele transporte :palm: :palm: :palm:, hay que saber diferenciar ciencia ficción de ciencia caballero.
