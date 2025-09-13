·
7
meneos
35
clics
Proyecto del ‘metro europeo’: una red de 22.000 kilómetros para conectar 39 ciudades con trenes que circularían 400 km/h
Una ambiciosa iniciativa de 21st Europe plantea una red ferroviaria continental que funcionará como un metro europeo.
etiquetas
trenes
europa
alta velocidad
proyecto europeo
tecnología
#2
Connect
Alguien ha pillado pasta por redactar un proyecto inalcanzable. Igual hasta ha sido una autofelación...
0
K
11
#3
Malaguita
#2
Estaba esperando a alguien gritar "Monorraííííl". Ha estado cerca, supongo.
1
K
22
#1
Klamp
Que se dejen de tonterías de inventen de un vez el teletransporte. O la cápsula personal en tubo de vacío. Lo que llegue antes.
0
K
8
#4
JuanCarVen
#1
Tele transporte
, hay que saber diferenciar ciencia ficción de ciencia caballero.
0
K
13
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
