El Departamento de Justicia de EE.UU borró un estudio que muestra que los ataques violentos de extrema derecha avanzan más que cualquier otro extremismo [ENG]

El Departamento de Justicia de EE.UU borró un estudio que muestra que los ataques violentos de extrema derecha avanzan más que cualquier otro extremismo [ENG]

“El extremismo violento nacionalista, supremacista blanco, ha aumentado en EE.UU. De hecho, el número de ataques de extrema derecha continúa aventajando a todos los otros tipos de terrorismo y extremismo nacional.” Éstas eran las líneas iniciales de un estudio publicado en la biblioteca digital del Instituto Nacional para la Justicia que ya no está disponible sino a través del Internet Archive. Este instituto es el principal organismo de investigación del Departamento de Justicia

He suprimido el nombre de Kash Patel del título, ya que el Departamento de Justicia lo dirige Pam Bondi, mientras que él está al mando del FBI
y tú más
