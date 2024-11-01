El Departamento de Justicia de EE.UU borró un estudio que muestra que los ataques violentos de extrema derecha avanzan más que cualquier otro extremismo [ENG]

“El extremismo violento nacionalista, supremacista blanco, ha aumentado en EE.UU. De hecho, el número de ataques de extrema derecha continúa aventajando a todos los otros tipos de terrorismo y extremismo nacional.” Éstas eran las líneas iniciales de un estudio publicado en la biblioteca digital del Instituto Nacional para la Justicia que ya no está disponible sino a través del Internet Archive. Este instituto es el principal organismo de investigación del Departamento de Justicia