edición general
14 meneos
173 clics
El único país árabe que Israel y Occidente no pueden bombardear: ¿qué hace que Argelia sea excepcionalmente segura?(inglés)

El único país árabe que Israel y Occidente no pueden bombardear: ¿qué hace que Argelia sea excepcionalmente segura?(inglés)

La flota de cazas F-16 de Egipto también están muy restringidos en cómo pueden usarse, y el control occidental sobre los códigos fuente garantiza que no se puede utilizarcontra los intereses del Bloque Occidental. Esto garantiza la libertad de acción ante los ataques aéreos occidentales, israelíes y turcos contra países de Oriente Medio y el norte de África.Estos sistemas se degradan considerablemente cuando se venden a la mayoría de los clientes árabes, En Oriente Medio y el norte de África, Argelia sigue siendo el único Estado que tiene...

| etiquetas: israel , occidente , argelia armamento
13 1 0 K 160 actualidad
11 comentarios
13 1 0 K 160 actualidad
cocolisto #3 cocolisto
Por eso Catar lo único que puede hacer ante la agresión de los sionistas asesinos es llorar. Y lo mismo el resto de países de Oriente Medio. En la práctica están indefensos porque en las cláusulas está incluida la prohibición de usar este armamento contra socios de uuee. Léase en este caso Israel.

"Israel ha ampliado sus ataques contra objetivos regionales, con ataques aéreos lanzados contra objetivos en Irán, Líbano, Túnez y Yemen junto con una campaña sostenida contra Gaza. Esto ha sido…   » ver todo el comentario
3 K 68
Veelicus #9 Veelicus
#3 Es que en el caso de Qatar fue tan patetico que los aviones que despegaron para proteger el ataque Israeli contra Qatar despegaron desde... Qatar
1 K 32
Don_Pixote #1 Don_Pixote
Para eso está Marruecos
4 K 63
Escafurciao #4 Escafurciao
#1 el brazo moro de la ley.
1 K 18
Free_palestine #2 Free_palestine *
Pues ya saben que hacer el resto de países árabes, mitad de la flota rusa y la otra mitad occidental :troll:
1 K 31
perogrullobrrr #10 perogrullobrrr
Llevo un tiempo pensando que el próximo conflicto serio en paises musulmanes ocurrirá entre marruecos y argelia (cosa que afectará directamente a España). Veo que es un foco geopolítico latente muy peliigroso
EEUU, Israel y Turquía entre otros están armando a Marruecos desde hace años.
1 K 27
emmett_brown #5 emmett_brown *
Perdón, por qué iba a querer "Occidente" o """Israel""" bombardear Argelia?

Segundo, por qué hemos comprobado qué países árabes somos capaces de bombardear y cuáles no?
0 K 11
Gry #6 Gry *
#5 Porque venden gas a la UE haciendo la competencia a los EEUU.

Aunque no produzcan mucho está proyectado que pase por ahí el gasoducto desde Nigeria y eso sí que haría una buena mella en las finanzas estadounidenses.
0 K 17
emmett_brown #7 emmett_brown *
#6 Porque venden gas de verdad y de proximidad, querrás decir. No la mierda de gas esquistoso cuya extracción es un desastre medioambiental, extendido a que tiene que licuarse y venir en barco.

Oh, wait! Por qué cojones le estamos comprando gas a USA???
3 K 63
Gry #8 Gry
#7 Yep, competencia desleal. Es mucho más barato el transporte por tuberías que en barco.

Los EEUU están incluso intentando tirar una cañería hasta Japón.
0 K 17
LinternaGorri #11 LinternaGorri
#5 iba a escribir una lista de países bombardeados por usa, israel y la otan, y luego iba a preguntarte a ver qué razón habían utilizado en cada caso y te hubiera señalado que siempre es una razón crea ad hoc.
0 K 14

menéame