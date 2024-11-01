El único país árabe que Israel y Occidente no pueden bombardear: ¿qué hace que Argelia sea excepcionalmente segura?(inglés)

La flota de cazas F-16 de Egipto también están muy restringidos en cómo pueden usarse, y el control occidental sobre los códigos fuente garantiza que no se puede utilizarcontra los intereses del Bloque Occidental. Esto garantiza la libertad de acción ante los ataques aéreos occidentales, israelíes y turcos contra países de Oriente Medio y el norte de África.Estos sistemas se degradan considerablemente cuando se venden a la mayoría de los clientes árabes, En Oriente Medio y el norte de África, Argelia sigue siendo el único Estado que tiene...
| etiquetas: israel , occidente , argelia armamento
"Israel ha ampliado sus ataques contra objetivos regionales, con ataques aéreos lanzados contra objetivos en Irán, Líbano, Túnez y Yemen junto con una campaña sostenida contra Gaza. Esto ha sido… » ver todo el comentario
EEUU, Israel y Turquía entre otros están armando a Marruecos desde hace años.
Segundo, por qué hemos comprobado qué países árabes somos capaces de bombardear y cuáles no?
Aunque no produzcan mucho está proyectado que pase por ahí el gasoducto desde Nigeria y eso sí que haría una buena mella en las finanzas estadounidenses.
Oh, wait! Por qué cojones le estamos comprando gas a USA???
Los EEUU están incluso intentando tirar una cañería hasta Japón.