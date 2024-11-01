edición general
Detenidos los hermanos tras hallar restos óseos en una vivienda registrada por la desaparición de Francisca Cadenas

La Guardia Civil ha hallado restos óseos, por ahora sin identificar, enterrados en una vivienda que se ha registrado en la localidad pacense de Hornachos dentro de la investigación que se está llevando a cabo por la desaparición de Francisca Cadenas. El hallazgo se ha producido en torno a las 17,00 horas de esta tarde. Francisca Cadenas tendría hoy 67 años. Desapareció sobre las once de la noche del día 9 de mayo de 2017... En ampliación. Relacionada: www.meneame.net/story/manuela-chavero-francisca-misteriosa-desaparicio

francisca cadenas , restos óseos , desaparecida , hornachos
3 comentarios
Pixmac
Según dicen, los restos estaban en el suelo de un recibidor. Descanse en paz.

Al menos ahora la familia ya no tendrá la incertidumbre de la desaparición y podrá hacer el duelo.
SantanaS
Se lo han tomado con calma los investigadores.
joseac
#2 Eso no es lo importante, lo importante es que no se dejan de lado los casos y los asesinos no pueden estar tranquilos, y este caso parece que fue difícil "La investigación sobre la desaparición de Francisca Cadenas en 2017 se ha prolongado durante casi nueve años debido a la falta de pruebas contundentes iniciales y a que la UCO se incorporó al caso años después. Recientemente, el hallazgo de restos óseos en el patio de dos hermanos vecinos ha provocado sus detenciones en marzo de 2026."
