Detenidos los hermanos tras hallar restos óseos en una vivienda registrada por la desaparición de Francisca Cadenas

La Guardia Civil ha hallado restos óseos, por ahora sin identificar, enterrados en una vivienda que se ha registrado en la localidad pacense de Hornachos dentro de la investigación que se está llevando a cabo por la desaparición de Francisca Cadenas. El hallazgo se ha producido en torno a las 17,00 horas de esta tarde. Francisca Cadenas tendría hoy 67 años. Desapareció sobre las once de la noche del día 9 de mayo de 2017... En ampliación. Relacionada: www.meneame.net/story/manuela-chavero-francisca-misteriosa-desaparicio
Al menos ahora la familia ya no tendrá la incertidumbre de la desaparición y podrá hacer el duelo.