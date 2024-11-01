edición general
18 meneos
25 clics
Detenidos dos menores de edad por la filtración de datos sensibles de Sánchez y otros ministros

Detenidos dos menores de edad por la filtración de datos sensibles de Sánchez y otros ministros

La Policía Nacional ha detenido a dos personas, ambos menores de edad, por la filtración de datos sensibles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de ministros como Margarita Robles o José Manuel Albares, así como de miembros del CNI. La Audiencia Nacional abrió el 22 de septiembre una investigación bajo secreto por esta filtración que reivindicó un 'hacker' que respondía al alias 'N4TOX' y que investigaba la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional.

| etiquetas: detenidos , dos menores de edad , filtración , datos sensibles
15 3 0 K 217 actualidad
3 comentarios
15 3 0 K 217 actualidad
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Que les pongan una buena multa a los papis.
0 K 13
Feindesland #3 Feindesland
#1 Como a los padres de los grafiteros, por ejemplo

:-D
0 K 19
Lamantua #2 Lamantua *
Pues yo conozco periodistas que filtraron los datos de la familia Iglesias Montero, y siguen de tertulias en las televisiones. Es más el PSOE lo sabía y se callaba como un putas.
0 K 9

menéame