Detenidos dos menores de edad por la filtración de datos sensibles de Sánchez y otros ministros

La Policía Nacional ha detenido a dos personas, ambos menores de edad, por la filtración de datos sensibles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de ministros como Margarita Robles o José Manuel Albares, así como de miembros del CNI. La Audiencia Nacional abrió el 22 de septiembre una investigación bajo secreto por esta filtración que reivindicó un 'hacker' que respondía al alias 'N4TOX' y que investigaba la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional.
