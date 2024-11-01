Detenidos dos históricos atracadores por robar 154.000 euros a punta de pistola en un banco en Cáceres

Los arrestados, de casi 60 años, tienen múltiples antecedentes en la Comunidad de Madrid y cometieron el robo tras salir de prisión. La Policía Nacional ha detenido a dos históricos atracadores de 58 y 55 años de edad acusados de perpetrar el pasado 16 de enero el robo de 154.000 euros en una sucursal bancaria de la Caja Rural de Extremadura en Cáceres a punta de pistola, llegando a golpear y maniatar con bridas a dos empleados. Se trata de dos conocidos delincuentes, Félix 'el flaco' y Juan Carlos, ambos residentes en Madrid