Detenidos dos históricos atracadores por robar 154.000 euros a punta de pistola en un banco en Cáceres

Los arrestados, de casi 60 años, tienen múltiples antecedentes en la Comunidad de Madrid y cometieron el robo tras salir de prisión. La Policía Nacional ha detenido a dos históricos atracadores de 58 y 55 años de edad acusados de perpetrar el pasado 16 de enero el robo de 154.000 euros en una sucursal bancaria de la Caja Rural de Extremadura en Cáceres a punta de pistola, llegando a golpear y maniatar con bridas a dos empleados. Se trata de dos conocidos delincuentes, Félix 'el flaco' y Juan Carlos, ambos residentes en Madrid

Cehona
Madrid se está quedando pequeño.
alhambre
Faltan datos, no dice cuánto robó el banco en descuidos tontos "uy es cierto, esta comision de 30€ por descubierto no tendria que haberse applicado, que fallooo jaja".
