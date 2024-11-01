Detenidos 91 anarquistas para evitar su participación en una manifestación declarada ilegal en Roma

Un total de 91 simpatizantes anarquistas han sido detenidos este domingo en Roma para evitar su participación en una manifestación declarada ilegal en recuerdo de los anarquistas Alessandro Mercogliano y Sara Ardizzone, fallecidos el viernes 20 de marzo cuando manipulaban un explosivo a las afueras de la capital italiana.
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Un tribunal militar ruso condena a largas penas de prisión a un grupo de jóvenes anarquistas por pertenencia a una organización terrorista que, según diversas organizaciones de derechos humanos, nunca existió.
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Eres ridículo, querido.
Es de sentido común.
Os doy un empujoncito:
La identificación fue difícil por los daños sufridos por ambos cuerpos, en especial el del hombre, que habría perdido una mano. Los tatuajes habrían dado la pista para su identificación.
Fue un magnífico día para la democracia.