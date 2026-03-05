edición general
Detenido un turista por robar un flamenco y torturarlo en un hotel casino en Las Vegas

Las autoridades de Las Vegas imputaron cargos de maltrato animal agravado contra Mitchell Fairbarn, de 33 años, luego de que fuera acusado de sustraer un flamenco del hotel Flamingo. “Peachy” sufrió el desprendimiento parcial de un miembro. Los registros muestran que el turista no solo tomó al ave principal, sino que también lesionó a al menos dos flamencos más. Como consecuencia de la investigación y las pruebas audiovisuales, Fairbarn enfrenta cuatro cargos graves en Nevada por “torturar, mutilar o matar a un animal"

kumo #2 kumo
Ya hay que ser hijo de puta...
woody_alien #3 woody_alien *
Pasará del flamenco al cante jondo cuando Bubba se le acerque en la celda.  media
Enero2025 #1 Enero2025
El flamenco tiene mucho de sufrimiento y quejido en su cante. Y el pueblo gitano es muy sufridor.
