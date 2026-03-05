Detenido un turista por robar un flamenco y torturarlo en un hotel casino en Las Vegas  

Las autoridades de Las Vegas imputaron cargos de maltrato animal agravado contra Mitchell Fairbarn, de 33 años, luego de que fuera acusado de sustraer un flamenco del hotel Flamingo. “Peachy” sufrió el desprendimiento parcial de un miembro. Los registros muestran que el turista no solo tomó al ave principal, sino que también lesionó a al menos dos flamencos más. Como consecuencia de la investigación y las pruebas audiovisuales, Fairbarn enfrenta cuatro cargos graves en Nevada por “torturar, mutilar o matar a un animal"