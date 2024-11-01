Detenido en Telde un profesor de equitación por maltratar a un caballo tras una prueba de saltos

La detención se produjo el pasado 20 de enero, después de que el hombre reaccionara de forma violenta contra el animal al quedar eliminado durante un campeonato regional de salto de obstáculos celebrado en Telde. El investigado, en lugar de realizar las tareas habituales de enfriamiento y recuperación tras el esfuerzo, comenzó presuntamente a propinar patadas al caballo en el abdomen y el costado. Los hechos ocurrieron en presencia de varios testigos, entre ellos menores de edad. El informe veterinario oficial acreditó que el animal...