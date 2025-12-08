Detenido en Rubí un hombre por difundir mensajes racistas y de incitación al odio en redes sociales

Según los Mossos, el detenido promovía la expulsión de personas inmigrantes, a quienes atribuía “todo tipo de delincuencia”, e incluso hacía llamamientos para que la población se organizara —a nivel individual o colectivo— para expulsarlas del país. El joven llegó a quemar en directo un hiyab, una prenda con un fuerte valor identitario y religioso para muchas mujeres musulmanas.