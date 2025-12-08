edición general
Detenido en Rubí un hombre por difundir mensajes racistas y de incitación al odio en redes sociales

Detenido en Rubí un hombre por difundir mensajes racistas y de incitación al odio en redes sociales

Según los Mossos, el detenido promovía la expulsión de personas inmigrantes, a quienes atribuía “todo tipo de delincuencia”, e incluso hacía llamamientos para que la población se organizara —a nivel individual o colectivo— para expulsarlas del país. El joven llegó a quemar en directo un hiyab, una prenda con un fuerte valor identitario y religioso para muchas mujeres musulmanas.

alfre2
#9 ufff, soy español pero no tanto :palm: yo no pondría música; montaría unos baños y un merendero. Diría que con eso basta
1
Leon_Bocanegra
Detenido solo por difundir mensajes diferentes.
1
ansiet
#1 "¿Solo?"...
0
alfre2
#1 anímate, anda, que igual agradece que le hagas compañía
0
Leon_Bocanegra
#4 te funciona tan bien el detector de sarcasmo como al que me ha votado positivo.
1
alfre2
#5 debe ser de fabricación israelí
0
Autarca
Las religiones son un engaño y una estafa

Y no se pueden escudar en el respeto para que las sacralicemos como si fuésemos copartícipes de esas religiones

Un cristo es un pedazo de madera, se puede cocinar

Un hiyab es un pañuelo, se puede quemar o utilizar para limpiar el suelo
0
alfre2
#3 bombardeemos de una vez el Valle de los Caídos, que aparte de ser solo una cruz supone una ofensa
0
Prusianodelsur
#6 es tuyo ese valle?
El hiyab si era de este señor, se lo compró para quemarlo
1
alfre2
#8 evidentemente que sí, o te crees que es una propiedad privada?
0
Autarca
#6 Mejor hacerlo discoteca

Y poner a Ojete Calor y Samatha Hudson a todo volumen

www.youtube.com/results?search_query=dame+caña+por+españa
0

