Detenido en Rubí un hombre por difundir mensajes racistas y de incitación al odio en redes sociales

Según los Mossos, el detenido promovía la expulsión de personas inmigrantes, a quienes atribuía “todo tipo de delincuencia”, e incluso hacía llamamientos para que la población se organizara —a nivel individual o colectivo— para expulsarlas del país. El joven llegó a quemar en directo un hiyab, una prenda con un fuerte valor identitario y religioso para muchas mujeres musulmanas.
| etiquetas: odio , racismo , redes sociales , detenido , rubí
Y no se pueden escudar en el respeto para que las sacralicemos como si fuésemos copartícipes de esas religiones
Un cristo es un pedazo de madera, se puede cocinar
Un hiyab es un pañuelo, se puede quemar o utilizar para limpiar el suelo
El hiyab si era de este señor, se lo compró para quemarlo
Y poner a Ojete Calor y Samatha Hudson a todo volumen
www.youtube.com/results?search_query=dame+caña+por+españa