Detenido un niño de 10 años por disparar "a propósito" a su amigo de 9 años: perdió un riñón y medio pulmón
El pequeño sufrió graves lesiones en un tiroteo intencional en Alexandria, Luisiana, y su familia lanza una campaña GoFundMe para apoyar su recuperación ...
|
etiquetas
:
eeuu
,
armas
,
pistolas
,
niños
#4
Supercinexin
El niño de 10 años del vecino tirotea al tuyo porque tiene acceso a armas y, como no tienes cobertura de seguridad social para tu pequeño, tienes que abrir un GoFundMe para pagar su tratamiento médico de recuperación.
El mejor país de la Galaxia. El paraíso derechista, eso seguro, no hay un sitio mejor para La Derecha, es su Meca.
13
K
162
#8
mikhailkalinin
#4
Por menos de eso en España se consiguen coronas.
2
K
28
#10
TripleXXX
#4
Si les gusta, que lo disfruten.
0
K
8
#2
Gry
¿Han encerrado también a quienes dejaron al alcance de un crío de 10 años un arma de fuego?
5
K
69
#1
nemeame
Si el niño de 9 años hubiese tenido un chaleco antibalas y un lanzagranadas esto no habría pasado. En que estaban pensando los padres?
5
K
60
#6
DaniTC
*
¿Un GoFundMe para ayudar al pequeño? Que pena me da ese país donde un ciudadano tiene que pedir limosna para salvar a su hijo.
Es el tercer mundo disfrazado.
#1
me da más lastima el GoFundMe porque muestra el estado de un sistema podrido.
4
K
40
#7
azathothruna
Tiroteo en gringolandia.
Son sus costumbres, y hay que respetarlas, de lejos
2
K
30
#3
BlackDog
*
Pero le disparó a posta sabiendo lo que iba a pasar? o le disparó a posta porque estaban jugando? Porque me suena haber visto ya algunos casos de niños que cogen la pistola del padre y disparan a su hermano, pero claro, pensando que no pasa nada...
1
K
19
#5
Furiano.46
*
....peeeero permitir el libre trafico y posesión de armas NO es el problema.... En fin....
1
K
17
#9
TripleXXX
Lo del GoFundMe es para recuperar la pistola?
Es que solo he leído el titular.
0
K
8
