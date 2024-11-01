edición general
Detenido en Mogán (Canarias) por matar a una gata callejera a golpes con un manojo de llaves  

La víctima, una gata conocida por los vecinos como Millu, formaba parte de una colonia felina asentada en la zona desde hacía varios años. Era un animal tranquilo y acostumbrado a la presencia humana, lo que facilitó el fatal encuentro con su agresor. Gracias al análisis de las imágenes de videovigilancia del complejo se observa cómo el detenido se aproxima con un manojo de llaves en la mano. Antes de agredirla, gira la cabeza, presumiblemente para asegurarse de no ser visto, y... El vídeo está al final, en un enlace: Imágenes sensibles

Ni de broma voy a hacer click en el enlace. Hay que ser una basura para hacer algo así a un animal indefenso. Ve al zoo más cercano y lánzate con los tigres a matarlos con un manojo de llaves. Y esas imágenes sí que las disfrutaré, en bucle.
#2 Por eso elegí esa fuente. El vídeo no está visible en la noticia, dejando a la libre elección del visitante el verlo o no.
No sé que ha pasado, borré sin querer.
Decía que la voto sin verla, que soy incapaz, pero la voto porque entiendo que hay que denunciar estas monstruosidades las veces que haga falta.
¿Si finalmente lo condenan publicarán su nombre y dos apellidos, o también preservarán su identidad?
Pena de muerte.
