Detenido en Mogán (Canarias) por matar a una gata callejera a golpes con un manojo de llaves  

La víctima, una gata conocida por los vecinos como Millu, formaba parte de una colonia felina asentada en la zona desde hacía varios años. Era un animal tranquilo y acostumbrado a la presencia humana, lo que facilitó el fatal encuentro con su agresor. Gracias al análisis de las imágenes de videovigilancia del complejo se observa cómo el detenido se aproxima con un manojo de llaves en la mano. Antes de agredirla, gira la cabeza, presumiblemente para asegurarse de no ser visto, y... El vídeo está al final, en un enlace: Imágenes sensibles