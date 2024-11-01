Detenido un médico que robaba medicamentos del hospital para autoconsumo

El personal sanitario detectó el día 30 de diciembre una nueva sustracción de dos botes de este fármaco, comunicándolo inmediatamente a la Policía. En el lugar se personaron agentes que interceptaron al médico investigado, hallando en sus bolsillos el medicamento sustraído, así como otra receta falsa prescribiendo el mismo. Los agentes procedieron a su detención por delitos de robo con fuerza, hurto y falsedad documental, siendo puesto a disposición judicial.