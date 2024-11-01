edición general
Detenido un médico que robaba medicamentos del hospital para autoconsumo

Detenido un médico que robaba medicamentos del hospital para autoconsumo

El personal sanitario detectó el día 30 de diciembre una nueva sustracción de dos botes de este fármaco, comunicándolo inmediatamente a la Policía. En el lugar se personaron agentes que interceptaron al médico investigado, hallando en sus bolsillos el medicamento sustraído, así como otra receta falsa prescribiendo el mismo. Los agentes procedieron a su detención por delitos de robo con fuerza, hurto y falsedad documental, siendo puesto a disposición judicial.

comentarios
Arzak_ #1 Arzak_
¿Gregory House, eres tú?
Kamillerix #2 Kamillerix
Este... ¿se apellida Maeso? :troll:
#3 EISev
La importancia de esta sustracción deriva porque en determinados contextos se han registrado usos no terapéuticos de este medicamento, motivo por el que es obligatorio obtener receta médica, ya que se ha detectado el consumo de esta sustancia por vía intravenosa con el objetivo de obtener efectos euforizantes o de satisfacción.

A ver, que no se estaba llevando Ibuprofeno
devilinside #4 devilinside
#3 Lo que no dicen es lo que se llevaba el pavo. De todas formas, no estaba haciendo otra cosa que seguir una tradición inveterada entre los médicos. Hasta los años 50 del siglo pasado había un registro de consumidores de morfina (no se trataba como delito, sorprendentemente) y la inmensa mayoría eran médicos
Fumanchu #5 Fumanchu *
#4 Tiene pinta de ser ketamina, es de lo que más se roba en los hospitales.
