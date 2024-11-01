edición general
Detenido un joven de 20 años como presunto autor del incendio de Berlanga del Bierzo que obligó a evacuar a 400 personas

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 20 años de edad como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado, originado sobre las 17:00 horas de este jueves en las proximidades de Berlanga del Bierzo. El fuego obligó a activar el nivel IGR 2 del plan de emergencias y provocó la evacuación preventiva de unas 400 personas. Apenas 20 minutos después de declararse el incendio, un agente medioambiental alertó a la Central COS de la Guardia Civil tras observar a un individuo saliendo de la zona en la que se había iniciado el fuego.

#5 laruladelnorte
Un mierda seca que no da valor a la vida de las personas que se exponen para apagarlo ni la de los animales que se convierten en ceniza por su culpa.
0 K 10
#6 jorgeesc
#3 sí, a menudo son los demàs los que sienten las consecuencias de los que sois así.
0 K 9
#1 lerdum
Han detenido a un cambio climático
11 K -50
Anfiarao #2 Anfiarao
#1 madre mía, de verdad, pretendéis ser sarcásticos y graciosos y lo que dais es mucha, mucha pena.

Los despiertos derechosos no dais para más. Lo único que si que has hecho bien es elegir el numbre de tu usuario, al menos.
Enhorabuena joder! Que no se diga...
7 K 74
#3 lerdum
#2 gracias, un placer ser así. Espero que te guste
0 K 6
#4 ManTK
#1 fue la G Civil, detengan al cambio climático.
0 K 9

