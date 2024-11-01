Detenido un joven de 20 años como presunto autor del incendio de Berlanga del Bierzo que obligó a evacuar a 400 personas

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 20 años de edad como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado, originado sobre las 17:00 horas de este jueves en las proximidades de Berlanga del Bierzo. El fuego obligó a activar el nivel IGR 2 del plan de emergencias y provocó la evacuación preventiva de unas 400 personas. Apenas 20 minutos después de declararse el incendio, un agente medioambiental alertó a la Central COS de la Guardia Civil tras observar a un individuo saliendo de la zona en la que se había iniciado el fuego.