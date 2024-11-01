Detenido por intento de homicidio en San Sebastián tras agredir a su compañero de piso con un cuchillo

Según ha informado el departamento de Seguridad, pasadas las cinco de la tarde, se ha solicitado presencia policial en una vivienda de barrio donostiarra de Altza, ya que había una persona herida que sangraba del cuello. Rápidamente se han desplazado al lugar varias patrullas de la Ertzaintza, y han encontrado a un joven de 27 años con una herida incisa en el cuello. El personal sanitario que ha acudido al aviso se ha encargado de hacerle una primera atención y trasladarle en ambulancia al Hospital Donostia.