edición general
6 meneos
14 clics
Detenido por intento de homicidio en San Sebastián tras agredir a su compañero de piso con un cuchillo

Detenido por intento de homicidio en San Sebastián tras agredir a su compañero de piso con un cuchillo

Según ha informado el departamento de Seguridad, pasadas las cinco de la tarde, se ha solicitado presencia policial en una vivienda de barrio donostiarra de Altza, ya que había una persona herida que sangraba del cuello. Rápidamente se han desplazado al lugar varias patrullas de la Ertzaintza, y han encontrado a un joven de 27 años con una herida incisa en el cuello. El personal sanitario que ha acudido al aviso se ha encargado de hacerle una primera atención y trasladarle en ambulancia al Hospital Donostia.

| etiquetas: san sebastián , donostia , agresiones , delincuencia
5 1 0 K 115 Sucesos
8 comentarios
5 1 0 K 115 Sucesos
Kantinero #2 Kantinero
Son sus costumbres.....
2 K 43
Pertinax #1 Pertinax
Más información.…   » ver todo el comentario
1 K 31
#3 hamblett
"Pasadas las cinco de esta tarde, se ha solicitado presencia policial en una vivienda de barrio donostiarra de Altza ya que había una persona herida que sangraba del cuello. Rápidamente, se han desplazado al lugar varias patrullas de la Ertzaintza.


Los y las agentes han encontrado a un joven, de 27 años y origen magrebí, con una herida incisa en el cuello. El personal sanitario que ha acudido al aviso se ha encargado de darle una primera atención y de trasladarlo en ambulancia al…   » ver todo el comentario
1 K 28
Dragstat #8 Dragstat
Otra de las consecuencias de que la gente no tenga ni para el mínimo alojamiento. Personas que no deberían compartir vivienda conviviendo
0 K 20
Kantinero #7 Kantinero
Donosti se esta convirtiendo en una pocilga, el PNV esta a otra cosa, sobre todo copiando al PP nacional, las próximas urnas van a dar mucho que hablar
0 K 12
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Porque valoran tan poco la vida de los demás y la suya? Tan poco les importa ir a la cárcel?
0 K 11
antesdarle #6 antesdarle *
Supongo que la llamada no la hizo el agresor, darle una cuchillada a alguien en el cuello y dejarlo tirado. Huele a cárcel a leguas.
0 K 10
taSanás #4 taSanás
Todo en orden, circulen
0 K 7

menéame