Detenido un hombre por apuñalar en el cuello a su mujer en Port d'Alcúdia

Una mujer dominicana de 48 años ha sido apuñalada esta mañana en el cuello por su marido en un domicilio del Port d’Alcúdia. La víctima ha sido trasladada en estado grave al hospital de Inca, aunque en principio no se teme por su vida, y el sospechoso ha sido detenido. Los hechos han ocurrido en la calle Acacias, según han confirmado fuentes de los servicios de emergencias, hacia las ocho de la mañana. Al parecer, un hombre ha atacado con un cuchillo a su mujer tras una discusión, provocándole un grave corte en el cuello.