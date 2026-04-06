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Detenido un hombre por agredir con un hacha a tres personas en Montefrío (Granada)

Detenido un hombre por agredir con un hacha a tres personas en Montefrío (Granada)

El suceso se ha producido alrededor de las 11.00 horas. Las víctimas caminaban por la zona cuando, “sin mediar palabra”, el agresor les ha asestado varios golpes con el arma

| etiquetas: hachazos
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3 comentarios
5 0 0 K 51 actualidad
#2 Feliberto
¿Vecino "sin empadronar" es un nuevo eufemismo? Con estos periodistas nunca se sabe xD
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GeneWilder #3 GeneWilder
#2 En breve hasta regularizado podrá estar.
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#1 woke
Espero que no haya metido un hachazo a ningún político
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menéame